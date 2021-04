Benešová: Verzí ve Vrběticích je dokonce ještě víc

Paní ministryně, chci se zeptat, kolik vidíte vyšetřovacích verzí v kauze Vrbětic?

Já jsem byla přítomna na vládě, když se to projednávalo, a řekla jsem na zvukový záznam, který je z vlády uchovávaný, k tomu své. A myslím, že jsem měla velmi obdobný názor jako pan prezident, aniž jsme se vůbec stihli domluvit, protože já jsem ten názor říkala první. Poté, co nám tam byla předložena ta zpráva BIS. Podotýkám, že jsem viděla jenom zprávu BIS, do živého spisu nikdo nemáme přístup, takže nemohu vědět, co se tam odehrává. Ale měla jsem stejný názor jako pan prezident.

Takže si myslíte že vyšetřovací verze jsou dvě?

Dokonce jsem uváděla další možné verze.

Dobře, jaké?

No, jaké to nemůžu tady uvádět. To už bych zase tady uváděla věci, které se uvádět nesmějí. Všechno je to na záznamu z jednání vlády.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz Práva, co říká na tvrzení Marie Benešové, uvedl, že stále platí jedna vyšetřovací verze. „Platí jediná verze, kterou říkáme s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, a za ní si stojíme. To je vše,“ řekl Právu.

Ptám se právě proto, že prezident Miloš Zeman ve svém projevu mluvil o druhé verzi - neodborné manipulaci s materiálem. Tam byl soud v roce 2016, ten se ale netýkal manipulace, ale toho, že tam byl uskladněný zakázaný materiál, což se nepotvrdilo. Prezident nemluvil pravdu. Podle premiéra je pouze jediná platná verze, a to ta se zapojením ruských agentů do výbuchu.

Já to nemůžu posoudit. Já jsem za sebe uváděla, co jsem četla ze zprávy BIS. Tak jsem ji vyhodnotila, zřejmě přítomní šéfové tajných služeb z toho nebyli nadšení, nicméně jsem mluvila od srdce tak, jak jsem si to přečetla. A na to by soud nikdy nešel.

Nejvyšší žalobce Zeman se už delší dobu spíš stará o své budoucí uplatnění, než o soustavu státního zastupitelství. Marie Benešová

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman mluvil o tom, že to nevyšetřují jako teroristický čin. Jak to vidíte vy? Jakou kvalifikaci v tom vidíte vy?

Tak za prvé, pan nejvyšší státní zástupce do toho nemá co mluvit, protože není ani v dozoru, ani v dohledu. Tak hovoří zákon o státním zastupitelství. Pan nejvyšší státní zástupce se pouze nějakým záhadným způsobem přimotal k té vládě. Nevím, kdo ho pozval, já to teda nebyla, a komu tam dělal garde a tvářil se, že to dozoruje, na což potom v tom svém projevu skočil zřejmě pan prezident. Řekla bych, že tím zřejmě zvyšoval pouze svoji důležitost.

V dozoru je státní zástupce Krajského státního zastupitelství Brno, pobočka Zlín a v dohledu je vrchní státní zástupce v Olomouci. A dál už to nejde. Dozor nad dohledem nejde.

Již dnes odpoledne se v druhé části rozhovoru Novinek s Marií Benešovou dozvíte, jaký názor má ministryně spravedlnosti na vracení dotací vyplacených holdingu Agrofert ze státního rozpočtu. Celý rozhovor si navíc budete moci poslechnout v novém dílu podcastu PoliTalk.

Šlo tedy o akt státního terorismu, teroristický útok nebo útok na zboží?

Já to nebudu posuzovat. Od toho jsou ten dozorový a dohledový.

A váš osobní názor?

Osobní názor nemám. Jak vám říkám, neznám ten živý spis a ani ho nemůžu znát.

Máte pocit, že Česká republika reagovala adekvátně na to zjištění bezpečnostních složek?

Na pocity nedám. Pocity nejsou důkazy.

Doslechl jsem se, že snad mohl padnout z vaší strany nějaký návrh na odvolání nejvyššího žalobce Zemana z funkce.

Žádný nepadl.

Zvažujete to?

Že s ním nemám idylické vztahy, je obecně známé, protože zásadně nedodržuje dohody. Něco jiného říká, něco jiného koná. Řekla bych, že delší dobu už se spíš stará o své budoucí uplatnění, než o soustavu státního zastupitelství a hledá si spíš taková nějaká lepší místa.

Pak má průšvih v kauze Czerninů, protože tady posuzuje střety zájmů jiných a sám byl v této kauze ve střetu zájmů. Pořád ještě zkoumáme rozsah, v jakém bude zřejmě podána kárná žaloba. (Nejvyšší státní zástupce se v roce 2014 sešel s mladoboleslavským soudcem Janem Czerninem, jehož příbuzný Karl Eugen Czernin vedl restituční spor se Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem. Podle svých slov chtěl jako soukromá osoba zprostředkovat smír - pozn. red.)

Schyluje se tedy k jeho konci ve funkci?