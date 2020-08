Babiš: Žádný chaos není. Lidé jsou už z roušek otrávení

Pane premiére, když se pohybujete ve Sněmovně, na vládě, tak chodíte s rouškou. Je to znamení obav z nákazy, anebo snaha jít příkladem?

Znamená to, že jsem svobodný a ohleduplný člověk. Zároveň jsem si vyhodnotil, že jsem ve věku nad 65 let, a tomu podřizuji své chování. Víte dobře, že se viru intenzivně věnuji.

Díky tomu, a také díky debatám s odborníky, je jasné, že virus je dnes jiný, než byl na začátku. Neznáme ho ani rok a určitá opatrnost je namístě. Jsem odpovědný za svoje zdraví tak, jak by měl být každý.

Je hezké tvrdit, že jste svobodný člověk, ale podle prvotního rozhodnutí ministra zdravotnictví Vojtěcha z tohoto týdne to naopak vypadá, že ostatním lidem jste chtěli svobodu ubrat a navalit na ně další opatření v podobě plošného nošení roušek.

Chceme nechat lidem svobodu, ať se rozhodnou. Zároveň ale musíme udělat vše pro to, abychom ochránili zdraví a vytvořili systém, který jim v maximální míře svobodnou vol­­bu umožní. Říkáme ano, ti starší by se měli chránit, ale nemě-

li bychom všechno nařizovat. Prostě se potřebujeme vrátit do normálního života před virem.

Jenže původní rozhodnutí vašeho ministra Vojtěcha bylo o plošném zavedení roušek od 1. září s různými výjimkami, pak přišlo další zpřísnění a nakonec jste ve čtvrtek na něj „zakleknul“ a vše je zase jinak. Jak se v takovém chaosu vyznat?

Je pravda, že jsem byl původním rozhodnutím zdravotnictví zaskočen. Debata byla hlavně o opatřeních kvůli návratu dětí do škol a větším epidemiologickém riziku při zvýšené koncentraci lidí po návratu z dovolených.

Je i pravda, že ještě před tím jsem se po zhlédnutí toho, jak fungují odběry v Nemocnici na Bulovce, rozhodl 25. 7. znovu dohlížet na projekt chytré karantény a svolal jsem různé odborníky, hlavně experty z armády. Společně jsme rozhodli ustavit radu vlády pro zdravotní rizika a centrální řídící tým, který 27. 7. schválila vláda.

Rada zasedla a určila strategický rámec pro centrální řídící tým, který je pro praktické řízení epidemie nejdůležitější. V pondělí 17. 8. jsme řešili opatření v souvislosti s návratem dětí do škol, který logicky znamená větší koncentraci lidí. V tomto případě návrat roušek do veřejné dopravy, nemocnic, zařízení sociálních služeb dává smysl.

U roušek ve školách, jak to upravil manuál, jsem měl pochybnosti. Ten manuál dostaly školy 17. 8. od ministra Plagy k debatě. Rozumím pocitům některých rodičů, kteří říkají, proč mají být děti ve třídě bez roušek, ale na chodbách s rouškami. Ale mluvit o chaosu odmítám. Dali jsme to k diskusi školám 14 dní před otevřením. Nicméně resort školství to měl už v červenci připravené a čekalo se na názor zdravotnictví.

Říkáte, že to není chaos, ale ministerstvo zdravotnictví na jedné straně něco rozhodne a vy na druhé straně vyjednáváte tu se sportovci, tu se zástupci kultury o výjimkách. Copak nejste schopni se dohodnout dřív, než s něčím přijdete na veřejnost?

Souhlasím, že bychom měli informovat lidi ve chvíli, kdy máme jasně narýsováno, jak dál postupovat. Proto říkám, že původní rozhodnutí bylo předčasné a zbytečné. Zdravotnictví ho špatně komunikovalo v rámci svého odborného týmu.

Bylo nelogické a v rozporu s názorem centrálního řídícího týmu i se stanoviskem klinické a laboratorní skupiny. Každý, kdo má selský rozum, což je můj hlavní pracovní nástroj, to nemohl pochopit a byl jím překvapen. Proto jsme ho ve čtvrtek změnili.

Vaše osobní intervence může vypadat tak, že jste se pasoval do role epidemiologa, který rozhoduje.

V minulosti jsme do toho epidemiologům zásadním způsobem nemluvili. Ale jsme ve fázi, kdy musíme ochránit lidi a současně udělat maximum pro návrat do normální situace. Nechceme paralyzovat společenský, kulturní, sportovní a ekonomický život.

Jen se podívejte na veřejnou debatu, kde se ani odborníci nejsou schopni shodnout. Někteří tvrdí, že roušky jsou důležité, jiní, že jsou zbytečné. Odpovědnost ale neseme my.

Lidé jsou už otrávení z různých nařízení, proto si myslím, že teď jsme rozhodli správně. Rozhodnutí se budou řídit podle semaforu, a pokud by se situace zhoršila, budeme okamžitě reagovat. A opakuji, že já jsem odpovědný za to, jak bude fungovat vláda a ministři.

Jenže opozice mluví o cirkusu a amatérismu, který předvádíte, a není vyloučeno, že toho nevyužije i před volbami.

Opozice nic jiného než kritizovat neumí. Je to její program. V době největší krize nás kritizovali za to, že vydáváme opatření ze dne na den. Teď nás kritizují, že to děláme moc dopředu, a ještě před zavedením opatření ladíme. To si nevyberete.

Tvrdím, že když jsou na stole různá stanoviska a názory, tak se to musí společně podrobně probrat a rychle rozhodnout. O tom je přece krizový management. Zdůrazňuji, že opatření budou platit od 1. září, a my jsme rozhodli definitivně 20. srpna, tedy 12 dní před termínem, takže žádné zmatky nenastaly.

Opravdu máte pocit, že Vojtěch žádné zmatky nevyvolal?

Pan ministr je zodpovědný za zdravotnictví, má kolem sebe různé odborníky. Někteří tvrdí, že virus vymizí, probíhají různé výměny názorů. Ministr zdravotnictví je slušný člověk, není to ale akční ministr typu krizového manažera.

Je tedy Vojtěch na odvolání?

Proč bych ho odvolával? Má velkou odpovědnost. Kdyby se pan Vojtěch pochlapil, tak řekne, že se přiklonil k názoru docenta Maďara, který paradoxně vede rozvolňovací skupinu a přišel s těmito plošnými opatřeními, které ministr akceptoval, i když dvě odborné skupiny byly proti.

Co když ale budeme mít 600 nebo 700 nově nemocných za den a 300 lidí na přístrojích? Co potom? Lidé už zapomněli, jak se báli viru, jak měli strach z první vlny. Jak jsme ji zvládli a jak nás celý svět chválil za opatření, kterými jsme zachránili tisíce životů. Stačí se podívat, co se dělo ve Švédsku, Belgii, Španělsku v Itálii. Co se děje v USA.

Potom to půjde i za vámi, protože vy jste Vojtěcha přinutil změnit rozhodnutí o rouškách, které udělal.

Ano, já jdu s kůží na trh.

Není vaše motivace zasáhnout do rozhodnutí Vojtěcha vedena i obavou, že lidé jsou naštvaní a mohli by vám to spočítat ve volbách?

Klasická otázka. Které volby máte na mysli? Letošní krajské a senátní volby jsou v rukách našich kandidátů, a jak uspějí, bude to jejich výsledek.

Vám je to snad jedno, jak dopadne vaše hnutí?

Pro mě jsou volby důležité, bude to určitě jistý indikátor spokojenosti nebo nespokojenosti s prací naší vlády, ale rozhodující pro mě budou sněmovní volby příští rok. Tam lidé rozhodnou, jestli chtějí lídra, který je energický, má tah na branku, má vliv v EU a jasné výsledky.

To mluvíte o Andreji Babišovi?

Jistě.