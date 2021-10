Babiš: Vyhrajeme-li, kromě pirátů oslovíme všechny

V pondělí jste navštívil v Lánech prezidenta Miloše Zemana. Platí stále, že je odhodlán pověřit sestavením vlády po volbách lídra strany nebo hnutí, které získá nejvíc poslaneckých křesel?

Pan prezident je v tomto konzistentní. Za sebe můžu říct, že volební koalice jsou podvodem na voličích, protože programy jednotlivých stran se často dost liší. Třeba v případě Spolu: TOP 09 chce euro a migranty, ODS ne. TOP 09 chce manželství homosexuálů, předseda lidovců Jurečka hrozí, že kvůli tomu nebude ve vládě, pak se zase vymlouvá, že to tak nemyslel. Takže co si o tom normální volič má myslet?

Covid? Je to cynické zneužívání tragédie pro volební účely

A Pirátostán? Těm jde jen o funkce. Dnes je jasné, že tyto partaje chtějí vytvořit pětikoalici. Proto každý hlas pro ODS nebo Spolu je hlasem pro piráty ve vládě. Jediné, co ty koalice mají společné, je snaha zbavit se Babiše za každou cenu.

Co je na tom nelegitimní, že chtějí zvítězit a porazit vás?

No to, že se neštítí používat lži: o covidu, státním dluhu nebo inflaci. Pravičák Petr Fiala se spojí klidně i s neomarxistickými piráty, jejichž předseda už jako budoucí premiér jezdí do Bruselu a podporuje většinový systém hlasování v Evropské radě, místo jednomyslného. Pokud by tam bylo většinové hlasování, tak by se nám nikdy nepodařilo odmítnout povinné migrační kvóty.

Nikdy bych také nevybojoval pro Česko 42 miliard z evropských peněz navíc, nikdy bych do závěrů Rady EU neprosadil slovo jádro, plyn a vliv lesů na emise.

Když mluvíte o covidu, tak se na vás sype kritika za 30 tisíc mrtvých. Jak se vám to poslouchá?

Je to cynické zneužívání tragédie pro volební účely. Od loňských krajských voleb ODS, TOP 09, STAN, piráti a lidovci systematicky házeli vládě klacky pod nohy: když jsme uzavírali, chtěli rozvolňovat, když jsme otevírali, chtěli zavírat. Svou nihilistickou politikou znejistěli lidi a celou epidemii umocnili. Je mi líto každého zmařeného lidského života, ale odmítám naskakovat na jejich rétoriku a použít covid v předvolební kampani.

Tvrdíte, že jediným programem obou koalic je Antibabiš, ale vy sám taky dokola útočíte hlavně na piráty. Tak jaký je v tom rozdíl?

Rozdíl je v tom, že oni si cíleně vymýšlí a bezskrupulózně lžou, já jen připomínám jejich chování a cituji jejich výroky. Přiznávám, že mám problém hlavně s piráty. A i když nebudu v politice, tak se budu jako občan této země angažovat proti této partě lidí, kteří chtějí rozvrátit naši kulturu, změnit náš životní styl a předat naši svrchovanost Bruselu.

Před čtyřmi lety těsně před sněmovními volbami jste v rozhovoru pro Právo tvrdil, že pokud se piráti do Sněmovny dostanou, klidně s nimi budete spolupracovat, protože podle vás dají do kupy IT systém a budou pro digitalizaci státní správy. Kde se vzal ten váš názorový obrat?

To nepopírám. Ale od té doby se hodně změnili. Jasně ukázali, co jsou zač, jak se chovají. Odpovídá to tomu, že se nechávají řídit frakcemi ze zahraničí, v případě pirátů těmi zelenými.

Pokud ANO bude první na pásce a prezident vás pověří sestavením vlády, nemáte strach, že dopadnete jako němečtí sociální demokraté, kteří taky volby vyhráli, ale sestavení funkční koalice jim to automaticky nezaručuje?

Proč bych měl mít strach?

Protože váš koaliční potenciál, aspoň podle vyjadřování většiny stran, není moc velký.

Proto záleží na voličích, jak rozhodnou. Lidem se snažím připomínat, že se nám v uplynulých letech podařilo splnit drtivou většinu vládního programu. Splnili jsme sliby, že průměrný důchod bude 15 tisíc, že průměrný plat učitelů bude 45 tisíc, snížili jsme lidem daně, zrušili superhrubou mzdu, otevřeli jsme desítky kilometrů nových dálnic včetně 160 kilometrů zbrusu nové D1, investovali jsme do našeho zdravotnictví desítky miliard.

Důležité je, aby si lidé vzpomněli, že v říjnu 2017 jsem s nimi symbolicky uzavřel smlouvu, když jsem se tehdy zavázal k plnění 22 bodů, z nichž jsem 20 splnil. Nevím, jestli v tom nejsem naivní, ale třeba si voliči řeknou, že je tady potřebná stabilita, kontinuita a že Babiš sice není dobrý rétor, ale přece jenom má dobré výsledky.

Tvrdíte, jak jste byli úspěšná vláda. Zůstaly vám ale z těch 22 slibů dva velké dluhy. Ve svém programu jste měli důchodovou reformu a také jste slibovali zákon o sociálním bydlení. Ani jedno se splnit nepodařilo. Proč? Třeba důchodovou reformu jste nahradili navyšováním důchodů mimo zákonnou valorizaci.

Víte, ono je jednoduché slibovat výdaje, ale paní Maláčovou vždy unavovala otázka, kde na to vezmeme. A hlavně nemá smysl dělat důchodovou reformu bez široké dohody napříč spektrem. A z chování naší opozice je evidentní, že se na ničem dohodnout nechce.

Pro mě je důležité, že se důchody navyšovaly, dávali jsme seniorům slevy na jízdné nebo na úhradu léků. A pokud budeme ve vládě, tak v roce 2025 bude průměrný důchod 20 tisíc měsíčně. Naši důchodci dobře vědí, že my sliby plníme.

Váš koaliční partner reformu udělal, proč se neprojednala?

Ale neudělal. To nebyla důchodová reforma, paní Maláčová to pojala jako svou osobní propagaci na tiskových konferencích po zasedáních důchodové komise.

A co bydlení, které jste slibovali vyřešit především pro mladé a seniory? Místo zlepšení dostupnosti bydlení se musí mladí zadlužovat na dlouhá léta a někteří ani na to nedosáhnou.

Myslím, že jsme toho v tomto směru neudělali málo. Rozhodně víc než tradiční strany. Vymysleli jsme program Výstavba pro obce. Podle něj obec, která investuje do sta bytů a vyhradí z toho 20 procent pro sociální účely, dostane stoprocentní dotaci od státu.

A to se vztahovalo i na rekonstrukce. Jenže obce o to až tak velký zájem neměly. Proto nyní v programu máme to, aby se v bydlení angažoval stát, a i snížení DPH na stavebniny.

To mají v programu i ostatní strany.

Stavebniny ne. A prosím vás, ty tradiční strany nepostavily ani boudu pro psa. Dohodli jsme se, že byty má stavět samospráva. A jak to vypadá? Třeba v Praze, kde je primátorem pirát Hřib. Ten má 80 miliard na účtu a neinvestuje.

Jako menšinová vláda s podporou KSČM jsme fungovali bez větších problémů

Místo aby stavěl byty, tak staví cyklostezky. Zablokoval celou Prahu. Je to úplné peklo. Hřib dokázal zadřít hlavní město za tři roky. Pokud budou piráti ve vládě, což hlas pro ODS, TOP 09 nebo lidovce znamená, tak celou zemi zadřou do roka.

Když jste mluvil o kontinuitě, znamená to, že byste preferoval případnou další spolupráci se sociálními demokraty a komunisty?

Česká republika zažívá nejlepší období své existence. Jsme bezpečná země, jsme šestá nejméně zadlužená země v EU, ekonomicky se nám daří, máme skvělý rating. Proto mluvím o kontinuitě, potřebujeme, aby vláda pokračovala. Hlavně vláda ANO, protože naše hnutí s deseti, dnes devíti ministry prosadilo většinu pozitivních změn. Jako menšinová vláda s podporou KSČM jsme fungovali bez větších problémů.

Vaši oblíbenou samochválou ale neodpovídáte na otázku.

Jsme catch all party, tedy strana pro všechny občany ČR.

To sice můžete říkat, ale většina stran spolupráci s vámi odmítá.

To připouštím a říkám, že to může dopadnout jako loni v krajských volbách, kdy jsme většinou v krajích vyhráli, ale ostatní strany nás obešly. Je úplně jasné, že se o totéž budou snažit i ve Sněmovně.

Vyjednávání o vládě s vaším hnutím připouští Okamurova SPD. Byl by to pro vás partner?

Pan Okamura říká, že s ANO jedině bez Babiše. My jsme spolupráci s touto stranou odmítli už v roce 2017.

Neboli nepřipouštíte situaci podle známého sloganu nepřítel, úhlavní nepřítel, koaliční partner?

Znovu opakuji, že pro nás je klíčové vyhrát, sestavit stabilní vládu, jako se nám to povedlo po minulých volbách, a tečka. Pokud volby vyhrajeme, což zdaleka není jisté, protože boj pět proti jednomu je dost nerovný, pak kromě pirátů oslovíme všechny strany. U nás to není o nějakých osobních animozitách, ale o programu. A férově, s piráty a vlastně i jejich béčkem u Spolu, tedy TOP 09, si toho programově nemáme co říct.

Kteří lidé by mohli za vaše hnutí případně usednout v nové vládě?

Proč bych to měl nyní říkat? Žádnou vládu nesestavujeme.

Tak opačně, je někdo z ANO, s kým byste už ve vládě nemohl sedět?

Nebudu na takové otázky odpovídat. Nebudu se bavit o příští vládě, když volby teprve budou.

Ptáme se proto, že ve vaší vládě se za uplynulé čtyři roky vystřídalo z patnácti ministrů celkem jedenáct.

Podstatný je výsledek, nikoli počet personálních změn. A ten výsledek je dobrý. Nemusím lidi ve funkcích držet jen proto, abych si udržel podporu nějakého kraje, jako to musejí dělat tradiční politici. Když se ten člověk neosvědčí nebo udělá botu, tak ho vyměním.

Pokud by se vám nepodařilo v případě vítězství sestavit funkční vládu, jste ochoten předat žezlo někomu jinému za ANO? Třeba dvojministru Havlíčkovi nebo hejtmanu Vondrákovi, který tvrdí, že by do toho šel a že je třeba posunout hnutí doprava?

Nechtějte po mně odpovědi na to, co by kdyby. Volby nás teprve čekají.

Naše otázka souvisí s tím, že ANO hodlá navrhnout svého prezidentského kandidáta. A pokud byste nebyl premiérem, může to být reálná alternativa pro vaše budoucí angažmá. Nebo byste nominoval ministryni Schillerovou, která se nechala slyšet, že by o tom přemýšlela?

Já se plně soustředím na sněmovní volby. Na prezidentské volby, které budou až v roce 2023, nemám ani pomyšlení. Určitě svého kandidáta navrhneme.

„Rád bych po čtyřech letech premiérování odešel z politiky. Chtěl bych mít normální život a věnovat se rodině a firmě.“ To jsou vaše slova ze zmíněného rozhovoru z roku 2017. To může vypadat, že se vám v politice zalíbilo. Nebo ne?

V roce 2017 nikdo nevěděl, že přijde covid. Kdyby nepřišel, tak máme 40 procent a klidně to, co jsem řekl, naplním. Situace se ale změnila. Věnoval jsem naší zemi deset let života a budu ji bránit až do roztrhání těla, aby dobrou situaci, kterou jsme vytvořili, někdo nerozložil. Nejsem zvyklý odcházet od rozdělané práce.

Před týdnem jste prohlásil, že by se vám líbilo ministerstvo pro rodinu. Co by mělo dělat?

Budoucnost naší země jsou naše děti a tradiční rodina. Musíme udělat všechno pro zvýšení porodnosti a podpory mladých rodin. Tedy poskytnutí dobrého zaměstnání, cenově dostupného bydlení, zázemí pro děti: mateřské školky, dětské skupiny, sport.

Rozhodnutí ČNB o zvýšení úrokových sazeb naši ekonomiku poškodí

Musíme se vrátit k tomu, že rodina je základ společnosti. Evropa vymírá a náš problém bychom neměli řešit migrací. Můžeme se inspirovat v jiných zemích, třeba v Maďarsku, kde mají program podpory pro rodiny s třemi dětmi.

Na to vše, co jste vyjmenoval, už tu ministerstva existují. Nebylo by to jen dalších X nových úředníků?

Ale já netvrdím, že to další ministerstvo chystám vybudovat. Jen mi to přišlo jako dobrý nápad. Rozhodně lepší než plán pirátů najmout armádu analytiků, které nikdo nepotřebuje. My jsme v tomto směru šetrní a úsporní a počet úředníků jsme nenavyšovali. Za nás přibývali učitelé, vojáci, policisté nebo hasiči, tedy potřebné profese.

V pondělí jste ve vládě schválili návrh státního rozpočtu na příští rok, přičemž soc. dem. byla proti kvůli nízkému navýšení platů státních zaměstnanců. Platí stále ještě koaliční smlouva, která říká, že klíčové návrhy, zejména rozpočet, budou ministři předkládat po koaliční shodě? Anebo už jedete každý na vlastní triko?

Je pravda, že na to máme každý jiný názor. Na začátku roku jsme zvýšili všem zaměstnancům o sedm procent čistou mzdu snížením daně z příjmu a teď navyšujeme plat policistům, hasičům a vojákům o jednotnou částku 1400 korun, která pokryje předpokládanou výši inflace. Učitele, zdravotníky a další státní pracovníky řešíme procentuálním navýšením.

ČSSD má mantru, že daně chce vždy navyšovat. Takže proto to tak bohužel dopadlo. Návrh rozpočtu stejně bude muset poslat do Sněmovny vláda po volbách znovu, takže uvidíme.

Opakovaně jste vystoupil proti zvyšování sazeb ČNB, která se tím snaží zkrotit všeobecné zdražování. Co vám na tom vadí?

Rozhodnutí ČNB hodnotím negativně. Domnívám se, že tím poškodí naši ekonomiku. Musím připomenout rozhodnutí stejné bankovní rady ze 7. února 2020, kdy, zdůrazňuji, na počátku covidové krize vyhlásila zvýšení základních sazeb prý kvůli přílišnému růstu cen.

Přitom v té době už dávno ČNB věděla, že ekonomika zpomaluje a epidemie je již v Evropě. Šlo o naprostý omyl v hodnocení vývoje národního hospodářství, který pak v březnu 2020 bankéři dvakrát korigovali snížením sazeb.

Dnes jsme bohužel svědky obdobného rozhodnutí. Zřejmě ještě do centrální banky nedošly zprávy o omezení výroby našeho automotivu, což povede ke zpomalení slibně se rozvíjejícího průmyslu. Schovávat se za růst cen a žít představou, že jsme schopni růst světových cen vyvolaný velkou poptávkou na trhu změnit, je iluzorní.

Rozhodnutí ČNB se následně velmi dotkne situace všech domácností, které čerpají úvěry a hypotéky, a zhorší i finanční situaci všech firem. Inflaci, která se k nám přenáší z pohybu cen na světových trzích, rozhodnutí ČNB však rozhodně nezmírní.

Příští týden má tři dny před volbami Sněmovna jednat o vašem návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů na pět let. Poprvé jste s nápadem pouze na roční zmrazení přišel jako poslanec v červnu, kdy bylo jasné, že návrh nestačí projít schvalovacím kolečkem. Teď navrhujete jako vláda pět let a zrychlené schvalování. Opozice vás viní z populismu.

Nevím, proč by se politikům měly zvyšovat platy o šest procent, když je inflace poloviční. Takový poslanec bez funkce bere s peněžitými náhradami asi 150 tisíc měsíčně, a když má funkci, tak ještě víc. A většina poslanců nebo senátorů nějakou funkci má. A nepočítám další výhody jako auta, telefony, asistenty, kanceláře, 2,5krát vyšší zahraniční diety.

Navíc opoziční poslanci mluví o tom, že je třeba šetřit, tak jistě rádi půjdou příkladem. Uvidíme také, co udělá opozicí kontrolovaný Senát. V kuloárech jsem slyšel o dohodě ODS, TOP 09, STAN a lidovců, že projde-li zmrazení Sněmovnou, tak ho po volbách v Senátu potopí.

Druhá mimořádka se bude zabývat zprávou vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě, podle které došlo k řadě závažných pochybení. Opozice vás i ministra Brabce podezírá, že chcete odvést pozornost od společnosti Deza z vašich svěřenských fondů. To je ostrá předvolební munice.

Tento lidový soud, který už dopředu určil viníka bez ohledu na šetření policie a státního zástupce, má samozřejmě jediný cíl: mě a hnutí ANO těsně před volbami poškodit. Spolu a Pirátostán mají plná ústa řečí o právním státě, a že je třeba nezasahovat do vyšetřování, ale když se jim závěry nehodí, tak na to rychle zapomenou.

Říkat, že mám já něco společného s Bečvou, je asi na stejné úrovni, jako bych tvrdil, že Pekarová kryla sexuálního predátora Feriho a třeba mu i pomáhala ve shánění obětí.

Policie možná bude po volbách potřetí žádat o vaše vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Budete zase souhlasit se zbavením imunity?

Kdybych nebyl v politice, tak by nikdo o Čapím hnízdě nikdy neslyšel. Je to účelové stíhání na objednávku.

To stále opakujete.

Protože je to pravda. Státní zástupce to stíhání již zastavil, protože se nic nestalo. A ta dotace se vrátila, i když na ni byl nárok. A kdo pak prodloužil trestní stíhání Babiše? Byl to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který byl produktem tehdejšího ministra spravedlnosti pana Pospíšila.

Zeman obnovil mé stíhání z politických důvodů. Z jakého titulu se vyjadřoval ke střetu zájmů, když o tom podle mě nic neví? České soudy jsou jediné, které mají řešit střet zájmů.

Proto se ptáme, jestli opět vyzvete poslance, aby vás vydali. Prohlásil jste, že české justici věříte. Platí to stále?