Babiš: Vláda se musí starat i o naše lidi

Jste v čele stínové vlády. Jak byste se choval vy, kdybyste byl premiér? Začněme Ukrajinou.

Co se týče zahraniční politiky, podpořili jsme kroky vlády. Co se týče vojenské techniky, teď jsme na Ukrajinu poslali tanky. Vzhledem k jejich stáří nevím, jestli to nějak pomůže. Hlavně bychom usilovali o to, aby ta hrozná válka skončila. Byli bychom aktivní v předsednictví EU. Pan premiér Fiala má unikátní šanci zapojit se už teď, ale zatím se nepotkal mezi čtyřma očima ani s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Chápu, že premiér je v unijních kruzích nový, ještě nemá kontakty, ale chtělo by to vylepšit. Nespoléhat jen na Polsko, volat přes něj německému kancléři. Už teď by se mělo hledat mírové řešení. Musí dojít k dohodě.

Takže přímá jednání s Ruskem?

To je role lídrů. Jsem v šoku i proto, že ještě nedávno to vypadalo nadějně na reset vztahů s Ruskem, ale jak se teď projevil (ruský prezident Vladimir) Putin, je katastrofa. Jestli se tomu dalo zabránit, nevím, zkrátka se to nepovedlo. Doufám, že Macron vyhraje volby ve Francii, je to lídr, nejlepší evropský politik. Německý kancléř Scholz není lídr.

Vláda mluví o bezpečnostním riziku v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny.

Měla by se inspirovat v Německu. Tam při registraci zjišťují, jakou mají běženci profesi. Z Ukrajiny přicházejí i bohatí lidé v drahých autech, kteří také čerpají dávky, to by se mělo filtrovat. Byl jsem na úřadu práce v Teplicích, kde byly případy, že Ukrajinci, kteří tady pracovali načerno, chtěli čerpat dotaci, ale podařilo se to zjistit a nedostali ji.

Andrej Babiš Foto: Novinky

Hlavní problém je, že vláda se nestará o české občany. Například samoživitelky, lidé, kteří jsou zdravotně postižení, čekali na byty, nedostali je, a teď najednou byty jsou, najednou umí úřad práce přes aplikaci vyplácet dávku. Proč to neudělají i pro naše lidi? Musí být rovnost, protože pokud naši lidé mají pocit, že na ně naše vláda kašle a stará se jen o Ukrajince, a zatím to tak vypadá, tak to nedopadne dobře.

Co byste dělal vy?

Mám celý seznam. Je krize, ale vláda zasedá jen ve středu, v pondělí nepracují, zkracují čas i ve Sněmovně. Vláda je neakční, nikdo ji neřídí, pan premiér se stará hlavně o zahraniční politiku a Ukrajinu, pro Českou republiku nemá čas. Ministři v podstatě nic neudělali. Příspěvek na bydlení je legrace, zájem projevilo asi 40 tisíc lidí.

Vláda snížila o 1,50 Kč DPH na pohonné hmoty.

Vy to poznáte? To se nedá poznat, to je nesmysl. Měli postupovat jako Chorvatsko, Maďarsko, Polsko.

Tedy zastropovat ceny pohonných hmot?

Ano. Hlavně ale mají řešit energie, největší problém. Říkáme, dejte větší příspěvek na mobilitu. Dávají 550 korun. To není ani nádrž. My chceme alespoň 2000 měsíčně. Samoživitelka, která má postižené dítě, jede s ním do školy, odpoledne k lékaři, nemůže jezdit městskou dopravou.

Současná vláda už od nás všech vybrala 70 miliard za vyšší inflaci. Máme třetí nejvyšší inflaci v Evropě. Zásadně odmítám, že inflaci jsme způsobili my tím, že jsme lidem dali peníze. Ano, snížili jsme daně zaměstnancům o sedm procent, zrušili (ANO s ODS a SPD) superhrubou mzdu, přidávali důchodcům, a nejen jim, všem. Nekoupil jste si ale deset rohlíků, koupil jste si jeden. Nesnědlo se víc řízků. Stouply úspory a oni říkají nesmysly, že Babiš způsobil inflaci, když dal peníze lidem.

Fiala má násobně vyšší inflaci, skoro 13 procent, my měli 5,3 procenta. Fiala nedal lidem vůbec nic, my jsme dali. Chování České národní banky je úplná katastrofa. Máme macešskou asociální vládu v kombinaci se šílenou ČNB ničící hypotéky. Mladí lidé si nepůjčí na byt. ČNB navyšuje úroky, ničí celou ekonomiku.

Čím víc navyšují základní úrokovou sazbu, tím vyšší je inflace. Jsou to teoretici. Vůbec nechápou, jak fungují lidi, zaměstnavatelé, investice firem, a ještě v krizi dávají ránu pod pás.

Navrhujete různé valorizace. Chcete snížit DPH na nulu u energií a potravin. Přes 50 miliard ale půjde na uprchlíky, tak kde bychom na to vzali?

Snížení daně u základních potravin funguje v Polsku. Peníze jsou. 1000 miliard modernizační fond, 972 miliard evropské peníze, 213 miliard doběh unijních peněz, 70 miliard z inflace a ještě 32 miliard z dividend ČEZ, který vydělává na vyšších cenách energií. Je to skoro 2300 miliard.

Andrej Babiš hostem podcastu Politalk Foto: Novinky

Jednoduché. Ve vládě ale není ani jeden ekonom, nikdo tomu nerozumí. Stanjura mluví o nákladech. Víte, jak funguje firma? Nejdříve spočítám příjmy.

Ministr financí Stanjura má v úřadu odborníky.

Které odborníky? Žádného neznám. Byl jsem ministr financí, něco o tom vím a také jsem přišel z normálního světa, kde musíte dát lidem každý měsíc výplatu, tam za vámi nestojí stát. Máme šesté nejlepší finance v EU. Proč stále lžou? Říkají trend. Jaký trend? I v trendu zadlužení jsme čtrnáctí, tak proč stále říkají, že nemají peníze? Asociální macešská vláda, která nechce pustit peníze, které zaplatíte. Když budete tankovat, platíte víc na DPH, protože to stojí víc.

Předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová řekla, že dvanáctero opatření Andreje Babiše proti drahotě nelze myslet vážně, že by zruinovalo Česko během roku dvou, že je to socialismus nejhrubšího zrna.

Ta, co byla na výletě v Dubaji. Proč tam letěla? Vždyť ministr průmyslu Síkela už tam byl. Říkala, že budeme šetřit, tak proč létá? Mohla alespoň jeden svůj 300tisícový plat (plat plus paušální náhrady) dát na Ukrajinu.

Proč bych se měl bavit s paní Pekarovou, která tomu vůbec nerozumí? Jasně jsem vám řekl, kde jsou peníze. Oni to netuší, mluví o nákladech, výdajích. A co udělali? Vzali sto lidí na Úřad vlády, máme čtyři ministry navíc, úplně zbytečně. Ta paní je asociální. Řekla, že vláda není pro lidi. Já říkám ne, lidi zvolili vládu, aby byla pro lidi. Lidé nás volili, abychom pomáhali.

Máme milion zdravotně postižených, já všechny příjmy dávám samoživitelkám, mluvím s nimi, vím, jaký mají život, kolik z nich čekalo na byt a musely měnit ubytovny i třikrát. Nebyly byty. Teď najednou jsou. Tak fajn. Ale potom měřme stejně Ukrajincům i českým občanům.

Jak byste podpořil růst ekonomiky a snižování inflace?

Jako vloni, kdy jsme snížili DPH u elektřiny a plynu z 21 procent na nulu a inflaci snížili na 5,3 procenta. A hlavně bychom makali. My jsme měli za covidu vlády i třikrát denně, i ve 4 ráno a oni jsou v pohodě.

Vysílají signály. Indiáni vyšlou signál kmenu na druhé straně hory, ten opětuje signál, ale tady nikdo nic nedělá. Jsou jen nějaké úvahy, stále něco zjišťují, přemýšlejí, nemají tah na branku, opatření měla být udělána už dávno, nic neudělali.

Proč nenakoupili plyn? Mají Čepro, státní hmotné rezervy, OKD může prodloužit těžbu. My jim přesně říkáme, co mají dělat. Takto bychom postupovali a srazili dolů inflaci. Daně bychom nezvyšovali.

Mluvilo se o tom, že v rámci sankcí vůči Rusku by se měla Evropská unie, včetně naší země, zcela odstřihnout od ruských surovin.

Uhlí máme, jsme soběstační. Co se týče ropy, máme dvě rafinérie. Jednu v Litvínově, kde končí ropovod Družba, teče tam ruská ropa. Pokud byste ji chtěl dovézt jinak, je to téměř nemožné.

Tato vláda, posedlá antibabišismem, zrušila biosložku, tedy přimíchávání české řepky. Když tam nebude řepka, bude tam Putinova ropa. Takže podpořili Putinův režim a lžou lidem, že to tak není. Rafinérie v Kralupech jede mj. na ropovod z Terstu.

A zemní plyn?

Česká republika je na dodávkách ruského plynu stoprocentně závislá. Odstřižení od ruského plynu znamená bankrot. EU se na to vykašlala, potřebuje 400 miliard kubíků plynu ročně, produkuje jen 40, nahradit plyn skoro nelze. Je potřeba říkat pravdu.

Green Deal byl plán konce uhlí, které nahradí Putinův plyn. Teď by se mělo říct, jedeme dál s uhlím, abychom nemuseli kupovat víc plynu, a podívejme se, jak lze nahradit plyn, který kupujeme. Jsou tady různé projekty zateplování atd., ale historie této koalice je hlavně solární tunel. Šest set miliard jsme museli zaplatit za zlodějinu, kterou udělali Topolánek a spol.

Kdybyste byl v čele vlády, tudíž v čele předsednictví EU, jel byste do Moskvy?

My nejsme ti, kteří rozdávají karty v Evropě. To byla záležitost Macrona a Merkelové.

Říkal jste, že je doba lídrů. Mirek Topolánek, když byl předseda vlády a předsedali jsme EU, jel jednat do Moskvy ohledně plynové krize s Ukrajinou.

To byla jiná situace, ale určitě musíme jednat. Jednal bych hlavně s Macronem, abych zjistil, co vyjednával s Putinem. S Erdoganem, abych věděl, co se vyjednalo v Istanbulu. Samozřejmě premiér Fiala to od 1. července může dělat. S Ruskem musíme jednat a vyřešit to, aby skončila válka, ale jsou jiné země, které to historicky řešily. Německo a Francie.

Část společnosti a politiků říká, že by Rusko mělo být maximálně izolováno a měly by se odstřihnout veškeré kontakty. Jak se k tomu stavíte?

Myslím, že už se to prostřednictvím sankcí stalo. K ruským občanům, kteří tady u nás žijí a bydlí, bychom se měli chovat normálně, a ne se na nich nějakým způsobem mstít.

Jste pro přijímání lidí z Ukrajiny. A co lidé prchající před jinými válkami a útlakem? Irák, Sýrie, Afghánistán, Libye?

Ty jsme říkali, že nechceme, protože přicházeli organizovaní pašeráky. Brala je západní Evropa, Ukrajince teď bere hlavně východní Evropa. Je otázka, jestli tady Ukrajinci zůstanou. Je potřeba postupovat způsobem, že kdo chce tady zůstat, musí bydlet, musí dát děti do školy nebo školky a musí pracovat. Nemůžou tady ti lidé zůstat na dávkách a nic nedělat.

Takže kdo nepracuje, půjde pryč?

Matka, která má tři malé děti, nemůže pracovat, ale kdo nemá děti, tak tady nemůže být na dávkách. Na MPSV je mnoho práce, protože dávky se zneužívají. Tady jsou lidé, kteří dlouho čekali na byty, neměli je a teď zjišťují, že pro Ukrajince jsou a pro naše nejsou. Nebo místa ve školkách. Udělal bych inventuru všech nemovitostí. Zjistil, co má samospráva, stát, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na základě toho bych realizoval investice do bydlení.

Když jste mluvil o ostatních běžencích, uprchlík jako uprchlík, ne?

Nemůžeme spasit celý svět. Ukrajinci jsou Slované, nám jazykově blízcí. Ti, co přicházeli do Evropy, platili pašerákům na maďarsko-srbské hranici 3500 eur.

Na rozdíl od Ukrajinců jim v Evropě neotevřeli hranice.

Merkelová je otevřela. Ale je to jiná kultura.

Takže člověk z jiné kultury je méně hodnotný?

To neříkám. Já jsem poslal peníze syrským dětem, křesťanským sirotkům.

A muslimům byste neposlal? Židům?

Byl jsem pět let v Maroku, mám tam přátele, dodržoval jsem jejich zvyky. Když byl ramadán, žena neměla krátké tričko, nejedl jsem vepřové. Ale nechci mít muslimskou Evropu. V největší míře se staráme o Ukrajince, co je na tom špatného? Ale musíme se starat i o naše lidi.

Pro mě je každý život hodnotný.

Pro mě taky. Mě to mrzí, že se to v Libyi nedalo do pořádku, ale šel jsem do politiky, abych pomáhal českým občanům, České republice, bojoval za české zájmy. Těžko můžu řešit všechno.

Jak hodnotíte roli Číny?

Teď v tomto konfliktu nemá žádnou roli.

Naše vztahy s USA a EU? Co slova prezidenta Macrona, kterého vy často citujete – před dvěma lety mluvil o mozkové smrti NATO. Jak by to mělo být dál?

Prezident Macron má pravdu, že my, členské státy EU v NATO, bychom měly mít svoji společnou strategii, definovat naše zájmy, už se v tom konečně probudilo i Německo.

Rozhodlo se zbrojit, to je pozitivní. Amerika nemá ruský plyn ani ropu, nemá tu ilegální migraci jako my, nemá problém Libye, Sýrie. Turecko má také specifické postavení. Nemůže být, že NATO jsou jenom Spojené státy.

V rámci předsednictví EU by se měla definovat nová strategie, která posílí bezpečnost Evropy. Tady někdo vykládá, že jsme nebyli prozápadní vláda, to je nesmysl. Byl jsem v USA, s Trumpem jsem mluvil pětkrát. Dělal jsem aktivní, prozápadní politiku. Mimochodem moje vláda byla ta, která vyhostila tolik ruských diplomatů. (V roce 2021 kvůli explozi ve Vrběticích – pozn. red.).

A co přítomnost vojsk USA na území ČR? Horoval jste pro referendum, pokud by tu měla být základna.

Referendum nebude, protože je to celé nesmysl. Podporujeme strategii posilování východní hranice NATO. Jedna battle­group bude na Slovensku. Česko tam posílá 650 vojáků, budou to dokonce řídit. My tady přítomnost amerických vojáků nepotřebujeme. Je nelogické, abychom posílali české vojáky na Slovensko a nahrazovali je u nás vojáky americkými.

Paní ministryni Černochové držím palce, aby měla ta ohlášená dvě procenta HDP na obranu v roce 2025 (podle vládního programu – pozn. red.), tedy přibližně 145 miliard korun na rok. Proč ale nepředloží zákon, kde bude mít výjimku na pořizování vojenské techniky, aby tam nebyly ty nekonečné, všechno zdržující tendry? Nedej bože se vrátíme do časů korupce jako kdysi.

Bez tendru může být korupce obzvlášť velká.

Ne, pokud se to dělá poctivě. Musíme rychle zbrojit, potřebujeme české vojáky a novou techniku. 145 miliard v roce 2025, na to jsem teda zvědavý. Budu ministryni Černochové tleskat, když se jí vše podaří. My jsme nakoupili americké helikoptéry (dodávky za 15 miliard korun začnou příští rok) a mnoho dalšího. Ministr Metnar měl odvahu a nakupoval za 54 miliard. Tak ať pokračují.

Jak funguje V4? Mluvilo se o Polsku, Maďarsku. Z vlády, hlavně od pirátů a TOP 09, zaznívá kritika premiéra Orbána.

Paní Pekarová vyzvala maďarský lid, aby Orbána nezvolil, a nějak se to nepovedlo. A to jich nebylo pět, jako proti Babišovi, ale dokonce šest. Úplné fiasko. Orbán je totálně zválcoval ve svobodných, demokratických volbách.

Na V4 v Budapešti jsme Macronovi vysvětlovali reálie v Polsku, Maďarsku, jak V4 funguje i ve prospěch Evropy. Je zajímavé, že Polsku vyčítali nedostatečnou „vládu práva“, teď se stalo lídrem Evropy v boji proti Rusku. V4 funguje skvěle, má 65 milionů obyvatel. Víte, kolik z těch čtyř zemí jde dividend do západní Evropy? 50 miliard eur ročně.

Byl jste čtyři roky premiérem. Mohl jste s tím něco udělat.

S tím se nedá nic dělat. Platíme, protože jsme měli kuponovou privatizaci, protože všechno rozprodali – vodu, elektřinu, plyn. Všechno je pryč, v zahraničních rukou, a co teď chcete dělat? To jsou kecy, pokud někdo říká, že to může změnit. Můžeme zahraniční firmy donutit, aby víc investovaly, víc podporovaly nějaké jiné aktivity. Mimochodem V4 byl nápad z doby za Václava Havla. Piráti a podobní vůbec nevědí, co se děje, nemají šajnu o zahraniční diplomacii, jak funguje Evropa.

Mají ministra zahraničí Lipavského.

To radši nebudu komentovat. Ministr zahraničních věcí je v zahraničí druhá figura po premiérovi. Asi by tam měla být jiná figura, ale to není můj problém.

Už jste se rozhodl, jestli budete kandidovat na prezidenta?

Nerozhodl, zeptejte se v září.

Jaký máte vztah k pravomocím prezidenta? Teď byla kauza milosti prezidenta Zemana odsouzenému šéfovi Lesní správy Balákovi, jak byste se choval vy?

Spravedlivě. Snažil bych se být prezident pro všechny občany ČR. Odešel bych z hnutí a dodržoval zákonnost. Neznám všechny pravomoci prezidenta, ale určitě by se neměly měnit podle toho, kdo je prezident.

Vy jste byl čtyři roky premiér a neznáte pravomoci prezidenta?

Ne úplně všechny do detailu. Ovšem já bych je neměnil jen proto, že teď byla udělena kontroverzní milost. Uděloval bych milosti hlavně ze zdravotních důvodů.

Často jste mluvil o koalici s ODS. Jaké jsou vaše politické preference? Kdo je potenciální soupeř a spojenec?

My jsme vždy říkali, že jsme catch-all party, že levice a pravice neexistuje, protože ty programy, které oni deklarovali, se proměnily na to, co chtěli. Prachy a moc.

Kdyby strany fungovaly dobře, v životě bych nezakládal hnutí. Kdyby tady nebyla taková šílená korupce jako za Topolánka a Kalouska.