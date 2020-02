Babiš: O úplatku pro Kremlíka jsem nevěděl a řešit to nebudu

Premiér Andrej Babiš (ANO) prý nevěděl, že se právník Martin Janoušek údajně snažil podplatit bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) v souvislosti se zakázkou na auditora mýtného systému. Babiš Novinkám řekl, že pokud je to pravda, má celou věc řešit policie. On sám to řešit nebude.