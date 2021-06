Babiš: Milion dávek z Izraele jsme chtěli, ale nestihli bychom je vyočkovat před expirací

„Izrael nám nabídl zapůjčení milionu vakcín od společnosti Pfizer/Biontech. Nabídka dorazila 24. 6. v podvečer,“ napsal Právu premiér s tím, že se do hodiny spojil s izraelskou stranou, která stanovila několik podmínek.

„Propůjčené vakcíny bychom museli vrátit do konce září a zároveň vzít celý objem milionu kusů vakcín. Naší podmínkou bylo, že vakcíny by musely přiletět do Prahy do 30. 6.,“ napsal Právu Babiš.

Do operace se zapojil SÚKL, armáda i ministerstvo zdravotnictví i české zastoupení Pfizeru.

„Byli jsme připravení nabídku přijmout, přestože na celou operaci bylo velmi málo času,“ vysvětloval Babiš s tím, že cílem bylo získat co největší počet vakcín, aby bylo možné v co nejkratší době proočkovat co největší množství místních lidí.

Dlouhé schvalování

„V neděli 27. 6. v podvečer jsme ale dostali informace, že nabízené vakcíny nebyly určené a schválené pro Evropu, ale pro Palestinu a jejich schvalování pro užití na území Česka v urgentním režimu by trvalo mnohem déle, než jsme předpokládali,“ upřesnil premiér.

Ke zrychlení očkování by tak podle něj v Česku v následujících týdnech nedošlo.

„O vakcíny z Izraele jsme usilovali několik měsíců, ale s tak krátkou expirací a komplikovanou administrativou jsme nakonec nemohli zápůjčku vakcín přijmout,“ uzavřel Babiš.

Tento týden by měla do Česka dorazit i slíbená druhá půjčka Pfizeru z Maďarska.

„V případě Maďarska vítáme pomoc, kterou nám tato země opakovaně nabídla. Maďaři nám nabízeli dar v podobě 100 tisíc vakcín. My ale věříme, že do konce roku budeme mít vakcín dostatek, takže jsme se rozhodli vakcíny přijmout formou zápůjčky,“ napsal Právu premiér.