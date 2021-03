Babiš je chaot. Do čeho se vloží, tam je bordel, tepe Feri chaos s maturitami

Zákonodárci na schůzi řeší návrat žáků do škol i podobu maturit. Na ní se v posledních dnech neshodl premiér s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).

„Mrzí mě, že tu není pan premiér. Chtěl jsem mu osobně říci, že je to chaot, který svými mikromanažerskými zásahy vytvořil frustraci a nejistotu v životech deseti tisíců studentů,“ prohlásil.

Premiér je ve čtvrtek v Izraeli, kde by měl řešit se svým protějškem Benjaminem Netanjahuem očkování. Připojit by se měl i předseda maďarské vlády Viktor Orbán.

Babiš v minulých dnech rozvířil v Česku debatu o podobě maturit. Minulý týden prohlásil, že kvůli tomu, že se studenti učí on-line, prosazuje úřední maturitu pro všechny podle průměru za celé studium, ale že se na tom ještě nedohodl s ministrem školství. Tento týden pak zase navrhoval tři podoby maturit, a to klasickou, lehčí a úřední. Svůj plán následně označil za špatný.

„Babiš před týdnem otevřel téma maturit. To je typické, stejně jako to, že z tématu udělal naprostou bramboračku. Do čeho se premiér vloží, tam je bordel,” poznamenal k tomu ve čtvrtek Feri.