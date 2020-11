Babiš: 1. a 2. třídy by se mohly vrátit do škol 18. listopadu

Pokud by pokračoval nynější vývoj epidemie koronaviru, mohli by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) žáci 1. a 2. ročníků základních škol vrátit do lavic již 18. listopadu. Uvedla to Česká televize. Ministři školství a zdravotnictví Robert Plaga (ANO) a Jan Blatný (za ANO) svolali na středeční odpoledne tiskovou konferenci.