Až 120 tisíc korun navíc dostanou záchranáři za práci v době pandemie

Vláda právě rozhodla o uvolnění částky 1.124.495.568 Kč a vyplacení jednorázové odměny 7000 záchranářům 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Pro každého 40 000 Kč / měsíc, od 1.3. do 31.5. 2020. Jsem rád, že jsme to pro ně mohli udělat. Vážíme si jich.

Odměnit všechny zdravotníky, kteří pracovali s nakaženými, má podle ministerstva zdravotnictví umožnit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ale ještě není hotová. Až ji vláda schválí, půjde novela zákona do Sněmovny, ta se má poprvé sejít až 26. května. Tedy ve stavu, kdy už nebude Česko ve stavu nouze, ten zatím trvá do 17. května.

Stále je ale ve hře ještě jeho prodloužení do 25. května. Pokud by to vláda chtěla, Sněmovna by se musela sejít už dřív a prodloužení vládě posvětit.