ANO má peníze a média, my jsme museli pracovat, vysvětluje Maláčová

Minulý týden jste se účastnila spolu s vaším poradcem, ale zároveň i dvojkou na kandidátce v Praze Matějem Stropnickým kontrolní akce na Teplicku. Akce vyvolala velkou kritiku. Neznejistily vás reakce?

Akce vyvolala u části politického spektra kritiku, ale u té druhé části, která se zastává normálních pracujících lidí, vyvolala obrovský ohlas i pochvalu. Takže mě to naopak utvrdilo v tom, že je to správná věc, ve které chci pokračovat.

Vy jste tam kontrolovala inspektory, zda odvádějí správně svoji práci. Pochválíte je?

Určitě, pracují výborně a jsem ráda, že jsem u toho byla. Bylo to strašně fajn a se svými kolegy a kolegyněmi jsem velmi spokojena. Odvádějí skvělou práci.

„Dorazili bez ohlášení rovnou kontrolovat. Samozřejmě bez jakékoliv koordinace a rozmyslu. Dále započalo hledání někoho, kdo jim vysvětlí, co naše společnost vůbec vyrábí.“ Tak popsal kontrolu vedoucího výroby té firmy, Václav Brabec. To zní jinak, než jste mi teď popsala.

Budu upřímná, myslím, že si to ten pán vymyslel. Byli jsme velmi dobře připraveni. Věděli jsme, kolik lidí bude pracovat na směně i čím se firma zabývá. Neberte toto vážně.

Kritiku jste schytala i kvůli tomu, že to byla předvolební kampaň, jelikož tam s vámi byl Stropnický. Byla to předvolební kampaň, paní ministryně?

Ministryní budu už tři roky a za tu dobu vždy, když něco navrhnu, tak pak každý říká, že to je předvolební kampaň. To bych opravdu nemohla udělat vůbec nic, protože máme teď volby každý rok. Nebyla to předvolební kampaň. Je to věc, která mě dlouhodobě zajímá.

Vám to nepřijde divné, že tam s vámi byl, když je dvojkou na kandidátce v Praze?

Matěj Stropnický to má v náplni práce. Je dobré, když je člověk na místě a zažije si to, co normálně nevidí. Takže si stojím za tím, že to je ku prospěchu věci.

A proč jste sdílela na sociální sítě fotografie z toho místa? To také neznačí, že je to předvolební kampaň?

Já jsem je dávala z přípravného parkoviště před velkým obchodním centrem, kde jsme se připravovali a kde byl brífink. Byla to fotka z parkoviště, takže určitě ne.

Na sociální síti jste se k tomu vyjádřila prostřednictvím předvolebního vizuálu sociální demokracie. Stejně jste se vyjádřila i k důstojným důchodům, které máte v programu. Není to kampaň, když to má stejný vizuál jako kampaň?

Ale politika je snaha připoutat pozornost na nějaké téma. Politika je o tom, že říkáte, co chcete prosadit, co je pro vás důležité a co chcete změnit. Takže v tomto ohledu by byla kampaň úplně všechno.

Podle vás ministerský plat slouží k tomu, abyste chodila kontrolovat úředníky, kteří jsou za to placení?

Myslím si, že je dobré, když vím, co se děje v terénu, a udělám si vlastní obrázek. Je to velký bonus, když to neznáte jenom z papíru, ale víte, čemu lidé čelí.

Ve funkci jste téměř tři roky. Kolika inspekcí jste se účastnila?

To byla moje první inspekce. Fyzicky jsem se zúčastnila první inspekce. Ale co se týká třeba probírání úspěšnosti či četnosti těch kontrol, tak to jsme dělali už opravdu mnohokrát.

Proč jste se neúčastnila kontrol dříve?

Proč jsem se neúčastnila kontrol od začátku? Dobrá otázka. Protože jsem si prostě myslela, že budou mít větší mediální pozornost. Myslela jsem si, že to bude odbornou, mediální i širokou veřejnost zajímat, což se nestalo.

Nebyla to chyba? Protože pozornost je teď směřována spíše na to, že jste tam byla než na samotnou problematiku.

Samotná problematika média nezajímá téměř nikdy. A teď se o to zajímají aspoň trochu. Takže z mé perspektivy je lepší, když se zajímají alespoň trochu o férové pracovní podmínky.

Vy jako sociální demokracie jste také zaměstnavatel. Kolik zaměstnáváte lidí?

Ježíšmarja. Je to několik desítek lidí. Přesně vám to neřeknu, je to ale pár lidí v centrále a pak máme ještě krajské tajemníky.

Co s nimi bude, když se nedostanete do Poslanecké sněmovny?

My se dostaneme do Poslanecké sněmovny, takže to nemusíme řešit.

I když se dostanete do Sněmovny, tak současné předvolební průzkumy vám připisují průměrně kolem šesti procent. Příspěvek od státu by byl tak nižší.

To ano, ale my už jsme personál Lidového domu hodně redukovali. Před několika málo lety jsme byli na téměř dvou stovkách zaměstnanců. Už bohužel nejsme ta obrovská strana, která mívala 30 procent a více.

Takže škrtat dál nebudete.

My jsme provedli opatření jak na té výdajové stránce, tak na příjmové stránce. Pronajímáme velkou část Lidového domu, čímž získáme příjmy.

I když budete mít po volbách nižší příjmy, nebudete dál snižovat počty zaměstnanců, případně škrtat výdaje na mzdy?

Teď mám pocit, že mě tlačíte do nějakého kouta. Myslím, že to, co se provedlo v posledních dvou letech na redukci personálu, tak odpovídá v tuto chvíli situaci. Pokud se situace bude dál zásadním způsobem vyvíjet, tak na to vždy musíte reagovat. V tuto chvíli je situace ale stabilizovaná.

Je to téma v sociální demokracii?

Je, řešili jsme to. Hodně jsme řešili pronajímání Lidového domu, protože to je velký symbol pro spoustu sociálních demokratů.

Preference sociální demokracie klesly za posledních osm let přibližně o 14 procent. Kdo za to, paní ministryně, může?

Jedna příčina tam není. Problém je určitě v tom, že společnost se hodně proměňuje a už není několik málo skupin obyvatelstva, které by byly homogenní. Dříve jsme byli stranou dělníků, těch je ve společnosti stále méně. Druhým důvodem je nespokojenost s politickou polistopadovou situací. Velká část obyvatel má pocit, že to, co jim politici slibovali tenkrát po sametové revoluci, tak nenastalo. Lidé jsou zklamaní.

Zklamala je konkrétně sociální demokracie, která byla u vlády od roku 1989 několikrát?

Ne, myslím si, že je zklamaly tradiční politické strany.

K těm ale vy patříte.

Ano, ale ono to není podle mě o tom, na koho ukážeme, že za to může. Lidé měli spíš představu, že to bude mnohem jednodušší a rychlejší. Velká část společnosti je velmi nespokojená, což je druhá příčina toho, proč upadáme. A pak jsou tu krátkodobé, možná střednědobé věci. To, že upadáme, obecně způsobuje pnutí v sociální demokracii.

Jsou dva měsíce do voleb, jaká esa máte v rukávu?

Chystám se vysvětlovat lidem, co se nám podařilo ve vládě. Vysvětlit také chceme, že své plány plníme.

Často tvrdíte, že si ANO přivlastňuje politické body za vaše návrhy. Proč jste to nezačali vysvětlovat dříve?

Protože jsme pracovali a koncentrovali se na to, abychom odvedli práci. A abychom splnili to, co jsme slíbili.

Ale hnutí ANO na to čas mělo.

Protože na to mají peníze a spoustu externích spolupracovníků. Mají týmy desítek lidí, které my si dovolit nemůžeme. Nevlastníme žádné noviny, žádné rozhlasové stanice.

Šla byste znovu po volbách do vlády s hnutím ANO?

Záleželo by na tom, na čem bychom se dohodli, že chceme společně prosazovat. Mně vadí, že se málo řeší ekologické otázky. Také bydlení se strašně zdražilo. Hnutí ANO má přitom sedm let v gesci ministerstvo pro místní rozvoj a nic pro bydlení neudělalo.

Vy v té vládě ale také sedíte a podílíte se na tom, co dělá.

Ano, ale když má někdo v gesci resort a nechce to udělat, tak je velmi těžké ho přesvědčit. Paní ministryně (Klára Dostálová – pozn. red.) celou dobu tvrdila, že ten zákon bude už skoro hotový a furt ještě není. Tvrdila to dva a půl roku a pak už bylo jasné, že se to nestihne.

Chcete být znova ministryní práce a sociálních věcí?

Úplně upřímně si myslím, že se to nedá dělat dlouhodobě. Funkce ministryně je strašně náročná, pokud to chcete dělat poctivě a nevezmete to nějak leháro. Vůbec na tom netrvám.

A chtěla byste?

V tuto chvíli vám nebudu odpovídat. Vůbec by mi ale nevadilo, kdybych nebyla ministryní. Práce je v politice spousta.

S kým by neměla jít sociální demokracie po volbách do vládní koalice?

No určitě s ODS. To je ideový nepřítel. To je ta strana, která chce přesný opak toho, co chceme my.

Dlouhodobě varujete před vládou ANO a ODS. Proč, když jste v koalici s ANO již osmým rokem?

Hnutí ANO je strana, která se chová podle toho, s kým je ve vládě. Když byli s námi, tak dělali sociálnědemokratickou politiku, a to my chceme. Když budou s ODS, tak budou dělat ty věci, kterých se bojíme.

Ale průzkumy úplně neukazují, že by měli lidé zájem o levicovou vládu.

Myslím, že lidé se spíše identifikují s osobnostmi v jednotlivých politických stranách.

Ke komu máte nejblíže z politických stran?

To jsme ukázali, když jsme chtěli jít do koalice se Zelenými. Opakovaně jsme byli v koalici i s lidovci. Ti jsou ale teď strašně asociální tím, že jsou v holportu s ODS.

A co Piráti?