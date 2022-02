Ani třetí rána osudu rodinu z Hrušek nezlomila

„Švagr Tomáš slyšel při nedělní vichřici v jejich domě podivné zvuky. Pátrali jsme, co to je. Až venku jsme viděli, jak se štítová zeď naší novostavby pohybuje a naráží do jejich domu,“ řekl Ladislav Darmovzal mladší. Zdivo, ještě nespojené s konstrukcí rozestavěné střechy, se kymácelo a hrozilo zřícením, proto přivolali hasiče.