Advokáti mohou vězňům volat Skypem

„Okolnosti s onemocněním covid-19 postupnou realizaci projektu posunuly tak, že jsme v krátké době technicky vybavili všech deset vazebních věznic a další čtyři věznice. Advokáti tak mohou bezkontaktně hovořit s vězni, což je jeden z mnoha způsobů, jak eliminujeme možný průnik onemocnění do věznic,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Na rozvoji projektu se podílela i Česká advokátní komora (ČAK). „Přidanou hodnotou této formy vzdálené komunikace je to, že eliminuje neproduktivní čas advokáta při cestě do věznice a čekání na předvedení klienta. To může znamenat stovky ušetřených hodin ročně,“ uvedl její místopředseda a známý český právník Tomáš Sokol.