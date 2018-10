ren, Novinky

„Se zrušením i nadále nesouhlasím. Pochopitelně ale budu hlasovat v souladu s rozhodnutím klubu,“ uvedl v úterý Novinkám poslanec ANO Martin Kolovratník a dodal, že podmínkou pro něj byla úprava se zavedením e-neschopenek, která už je připravená.

Nesouhlas se zrušením karenční doby trvá i u poslance ANO Patrika Nachera. „Nicméně, pokud budu přítomen, budu hlasovat v souladu s rozhodnutím klubu,“ uvedl, ale dodal, že kompenzace by si dovedl představit ještě vyšší. Zároveň by rád viděl i řešení v podobě omezení možnosti vystavovat neschopenku zpětně.

Babiš: Byla to podmínka vzniku vlády



O kompenzaci formou e-neschopenek už dříve hovořil i premiér Andrej Babiš, který uvedl, že jeho poslanci návrh podpoří, ač on sám nebo někteří další s ním zcela nesouhlasí. Vláda bude hledat pro zaměstnavatele kompenzace právě v podobě e-neschopenek. „Byla to podmínka vzniku vlády, pokud bychom měli asi jiného partnera, tak bychom to nepodepsali. My to podepsali a plnit to budeme,“ uvedl již dříve Babiš.

„Návrh podpoříme s tím, že budeme podporovat kompenzaci zaměstnavatelům ve výši čtyřiceti procent předpokládaných nákladů, a klub v tomto přijal závazné hlasování,“ prohlásil na úterní tiskové konferenci poslanec ANO Roman Kubíček.

Zrušení karenční doby, a tedy úprava zákoníku práce, je jednou z vlajkových lodí ČSSD. Ta ale navrhuje, aby zaměstnanci dostávali v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel. Výše náhrad tak bude ještě předmětem vzrušené debaty. Kdyby novela zákona neprošla, byla by ohrožena vláda soc. dem. a ANO.

Část poslanců hnutí ANO se proti proplácení postavila na zářijovém jednání hospodářského výboru. Podpořili návrh opoziční ODS, která navrhla, aby se karenční doba nerušila. V tom ji podpořili například poslanci ANO Patrik Nacher, Pavel Pustějovský, Jiří Bláha, Pavel Juříček či Martin Kolovratník. [celá zpráva]

Jako kompenzace e-neschopenka



„Domluvili jsme se, že alespoň ta první část, kdy lékař vystaví neschopenku, by měla být elektronicky, aby se to zaměstnavatel dozvěděl,“ uvedl Babiš. Elektronické neschopenky měly původně v Česku fungovat od příštího roku, jejich vystavování mělo být ale dobrovolné. První Babišova vláda tento závazek v červnu zrušila. Kabinet rozhodl, že se vytvoří nová norma, která by platila od roku 2021.

„E-neschopenka jako projekt je zásadně zpožděn mou předchůdkyní za ANO. Jsou to dvě věci, které spolu nesouvisí,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dovede si představit, že e-neschopenka by mohla být na základě předpisů, které má projednávat Sněmovna, připravena k 1. lednu 2020.

Zvýšení výdajů o 3,5 miliardy korun



ODS připravila alternativu a chce, aby zaměstnavatelé hradili nemocenskou prvních 11 dnů místo 14 dní, jak to předpokládá návrh ČSSD. Dále chce, aby se odvody zaměstnavatelů snížily o 0,5 procentního bodu místo 0,2 procentního bodu, jak navrhuje soc. dem. Pro zaměstnance by se tak podle občanských demokratů nic nezměnilo. Pro státní rozpočet by schválení návrhu znamenalo zvýšení výdajů asi o 3,5 miliardy korun.

O zrušení karenční doby budou poslanci hlasovat ve středu ráno. ANO a ČSSD mají společně 93 hlasů a mohou počítat i s 15 hlasy komunistů. Na prosazení změny by jim to tak mělo stačit, pokud rebelující poslanci z ANO dodrží závazné doporučení klubu.