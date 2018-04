Renáta Bohuslavová, Novinky

„Já myslím, že hlavně cítil absolutně jiný názor prezidenta republiky, který v tomto ohledu je skutečně politikem mezinárodní úrovně,” uvedl v pondělí Novinkám Filip na to, že Andrej Babiš nejprve spojenecký útok na Sýrii nazval jako nevyhnutelný a po nedělním setkání s Milošem Zemanem své výroky mírnil. [celá zpráva]

„Bylo by lepší, kdyby došlo k tomu útoku se souhlasem Rady bezpečnosti OSN,“ řekl Babiš v neděli. A právě to je podle Filipa jeden ze základních komunistických požadavků, o kterém ANO a KSČM dříve jednaly v rámci debat o vládní spolupráci. [celá zpráva]

„Možná své výroky mírnil i ve vztahu k názorům KSČM a ČSSD, protože obě strany řekly, že tam chybí samotný souhlas Rady bezpečnosti,” doplnil Filip.

Pospíšil: Babiš je pod vlivem komunistů



To si myslí i opoziční politici. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil Novinkám řekl, že podle něj je změna Babišova postoje součástí vyjednávání o vládě.

„Myslím, že Andrej Babiš odsoudil spojenecký zásah v Sýrii pod vlivem komunistů. Oni budou součástí Babišovy vlády a budou ji chtít také ovlivňovat. Může tam být i vliv prezidenta republiky,” řekl Pospíšil

Celé to podle něj jasně ukazuje, že vzniká levicová vláda. „Bude dělat levicovou zahraniční politiku a půjde více na ruku Rusku,” řekl Novinkám lídr TOP 09.

„Nálety na Sýrii včera vehementně podporoval, ale po výhrůžce od KSČM a po setkání se Zemanem už si není tak jistý, takže i názor na mezinárodní konflikt se dá změnit ze dne na den. Bohužel,“ uvedla 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Postoj Babiše i jeho ministrů, kteří v první fázi s útokem spojenců na Sýrii vyjádřili souhlas, velmi hlasitě kritizoval v neděli především místopředseda KSČM a jeden z kandidátů na předsedu strany Josef Skála, když řekl, že vláda je na straně války. [celá zpráva]

„Je to už třetí úlitba straně války, kterou pan premiér a ministři ANO udělali. Lidé jako já a celé vedení KSČM jsme bombardováni členy a i lidmi ze širší levicové vlastenecké veřejnosti, jak dlouho můžeme něco takového tolerovat,“ řekl v neděli na Primě Skála.

Podpora Babišovy vlády ze strany KSČM v ohrožení



Budou to zřejmě právě komunisté, které bude Andrej Babiš ve Sněmovně potřebovat pro to, aby získal důvěru vlády. Ti mají v sobotu sjezd a jedním z témat bude právě i to, zda dají Babišovi a jeho další vládě důvěru.

„To se nám může stát, protože je sjezd a dovedete si představit naše delegáty, jak jsou šťastní,” odpověď Filip na otázku Novinek, zda je možné, že prvotní schválení spojeneckého útoku na Sýrii ze strany členů hnutí ANO ohrozí podporu vlády.