18:29 - Na prvního místopředsedu kandiduje vedle neúspěšného Zimoly také někdejší primátor Brna Roman Onderka.

18:20 - S projevy vystupují kandidáti na post prvního místopředsedy ČSSD.

18:00 - „Honzovi upřímně gratuluji,” reagoval Zimola. „Sám za sebe říkám, že se budu ucházet o funkci prvního místopředsedy strany,” řekl. Hamáček už dříve uvedl, že se Zimolou jako se statutárním místopředsedou počítá.

17:57 - „Chtěl bych poděkovat za důvěru, přistupuji k ní s pokorou,” řekl po vyhlášení výsledků Hamáček. „Věřím, že sociální demokracie vzejde ze sjezdu jednotná,” dodal.

17:55 - Hamáček získal 272, Jiří Zimola dostal 224 hlasů. Kvórum pro zvolení bylo 264 hlasů.

17:50 - Podle informací Práva se šéfem ČSSD stal Jan Hamáček.

17:15 - Chovanec prý z třetího místa zklamaný není. „Byl jsem nejméně novou tváří. Ale žádnou hořkost necítím. Nabídl jsem straně nějakou vizi, delegáti rozhodli jinak. Budu straně pomáhat jako řadový poslanec tam, kde je potřeba“ tvrdí Chovanec.

16:46 - Nyní bude následovat druhé kolo. Aby kandidát zvítězil, musí získat nadpoloviční většinu hlasů.

Video

Záznam: První volba předsedy ČSSD

16:43 - Delegátům bylo vydáno 530 hlasovacích lístků, odevzdáno jich bylo 526, z toho jich bylo platných 520.

16:42 - Milan Chovanec skončil na třetím místě se ziskem 116 hlasů. Pro Krejčíka hlasovalo 30 delegátů, pro Staňka 21. Žatecká dostala 13 hlasů a Jukl šest.

Jan Hamáček a Jiří Zimola si gratulují k postupu do druhého kola voleb na post předsedy strany

FOTO: Petr Horník, Právo

16:34 - ČSSD prvním kole předsedu nezvolila. Do druhého kola postoupil Jan Hamáček se 155 hlasy a Jiří Zimola se 179 hlasy. Právu to potvrdily dva nezávislé zdroje blízké vedení.

15:40 - Delegáti nyní volí předsedu strany.

15:36 - Předseda Senátu Milan Štěch chce navrhnout sjezdu usnesení, že by strana měla zůstat v opozici. „S takovým výsledkem nemáme co dělat ve vládě, byli bychom tam chudí příbuzní Andreje Babiše, vytřel by si s námi víte co,“ prohlásil.

„A já vám tvrdím, jestli vám někdo prohlašuje, že Andreje Babiše umí, tak ho nikdo neumí. Varuji, že spláčeme nad výdělkem a ztratíme další body. Když se prohrají volby, tak se odchází do opozice,“ uvedl.

15:10 - „Konečně je to sjezd podle mého gusta, je tady spousta názorů, je tady živo, je tady srdce a to je ten nejlepší signál,“ komentovala atmosféru v sále jediná žena kandidující na předsedkyni a starostka České Lípy Romana Žatecká.

15:05 - Češi podle Zimoly chtějí, aby měli stejně kvalitní potraviny, jako mají v Rakousku nebo Německu. „Nechtějí pracovat za mzdu, za kterou se nedá žít. Češi nechtějí opustit EU. Jen ji chtějí mít takovou, jakou jsme jim ji slibovali. Lidi chtějí zpátky politiky, kteří rozumí jim, jejich životům a jejich problémům. Chtějí zpátky stát, který jim ukradli kapitalističtí elitáři,“ vyjmenoval Zimola.

Jiří Zimola si během svého nominačního projevu doslova nasadil růžové brýle.

FOTO: Petr Horník, Právo

15:03 - „A teď konec srandy, přátelé, teď si ty brýle sundejme. Teď vám řeknu, jaká je skutečná situace. Nic není v pořádku a nic není, jak má být. My jsme čtyři roky vedli tuto zemi, ale protože jsme voliče přestali poslouchat, tak nám lidi odvedl miliardář,“ prohlásil Zimola. Zkritizoval inkluzi i plošný zákaz kouření ve všech restauracích a hospodách.

Jiří Zimola při kandidátském projevu na předsedu strany

FOTO: Petr Horník, Právo

15:00 - Vystoupil další kandidát Jiří Zimola, který ze svého projevu udělal show. Nasadil si růžové brýle - a to doslova. Rozdal je i delegátům. „Takto vidí situaci současné vedení. Už to vidíte? To je paráda, co. Jsme silná, sebevědomá, hrdá strana. Strana je jednotná, všichni jsme přátelé,“ vtipkoval.

Antonín Staňek při kandidátském projevu na předsedu strany

FOTO: Petr Horník, Právo

14:50 - Další z kandidátů Antotnín Staněk prohlásil, že chce straně vrátit důvěryhodnost. „Bez toho strana nikdy neosloví voliče, které jsme ztratili,” konstatoval.

Miroslav Krejčík při kandidátském projevu na předsedu strany

FOTO: Petr Horník, Právo

14:45 - Hovoří další z adeptů na šéfa strany Miroslav Krejčík. „Naše strana neumí komunikovat svůj vlastní program. Neumíme sdělovat věci jasně a rozumitelně,” řekl.

14:32 - Jan Jukl varoval ve svém projevu před koalicí s hnutím ANO. „Tato cesta povede jenom k tomu, že se se soc. dem. stanou jen Kostelecké uzeniny české politiky,“ prohlásil Jukl.

Jan Jukl při kandidátském projevu na předsedu strany

FOTO: Petr Horník, Právo

14:26 - „Nabízím práci, nabízím zkušenosti a nechci za to vůbec nic. Ani místo ve vládě, ani nic jiného,” zakončil svůj projev Chovanec.

Milan Chovanec při kandidátském projevu na předsedu strany

FOTO: Petr Horník, Právo

14:24 - „Snaha vládnout za každou cenu bude znamenat propad v komunálních volbách,” prorokuje Chovanec.

14:20 - S nominačním proslovem před delegáty předstoupil Milan Chovanec. „Nejsem ani Macron, ani Fico, a k ideálnímu kandidátovi mám daleko,” řekl. Oproti Hamáčkovi stojí za tím, že soc. dem. by do vlády jít neměla. „Musíme hrát svoji opoziční roli, předkládat zákony, za těmi zákony jít a bojovat,” míní.

14:15 - Hamáček řekl, že hnutí ANO vytunelovalo ČSSD program. Strana by ale i přesto měla podle Hamáčka jednat o účasti ve vládě. „Když budeme v opozici, budeme tam s Kalouskem a Fialou,” zdůraznil.

14:13 - Prioritou podle Hamáčka bude příprava komunálních a senátních voleb.

14:12 - Hamáček apeloval, že soc. dem. by lidem měla dát spravedlnost. „V tom je a bude síla sociální demokracie,” prohlásil.

14:07 - S nominačním projevem jako první vystoupil Jan Hamáček. „Chtěl by stranu sjednotit. Vím, že jste o tom v minulosti slyšeli hodně. Ale to bylo sjednocení násilím. Chci vám slíbit, že už nikdy nikoho nebudeme tlačit do kouta. Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuze,” sliboval.

14:06 - Kandidátů na předsedu je nakonec sedm. O post šéfa se nebude ucházet Jiří Sokol.

14:05 - Středula poznamenal, že když poslouchal předchozí projevy kandidátů, přišlo mu, že se vrátil do 90. let.

14:01 - Středula mluvil o tom, že lidé potřebují zastání a mají hájit zájmy těch, kteří to potřebují. „Jak to, že ještě existuje karenční doba? Jak je možné, že čeští zaměstnanci se v poslední době sice těší z vyšší minimální mzdy, ale pořád to je na hranici chudoby pro jednotlivce? ” tázal se delegátů.

13:56 - K delegátům promluvil odborový předák Josef Středula. „Příliš se hnípete v historii, máte sebemrskačské tendence,” řekl straníkům.

13:30 - Před delegáty vystoupil senátor Jiří Dienstbier. Obul se do Chovance i Zimoly. „Ve slušných společnostech člověk, který opíše bakalářskou práci, který se producíruje s kvérem přes rameno před objektivy, který má na triku zpackanou policejní reformu přesně tak, jak jsme byli naším soupeřem ovlivňováni,” řekl s narážkou na někdejšího ministra vnitra.

Jiřímu Zimolovi vyčetl, že vyplácel sedmimiliónový plat šéfovi jihočeských nemocnic a zároveň si od něj nechal stavět chalupu. „Chcete s tímto oslovovat jako věrohodná síla voliče? Já si to neumím představit,“ poznamenal.

13:24 - Na slova Chvojky navázal senátor Jiří Dienstbier. „Já myslím, že ten návrh na rozpuštění ČSSD byl možná příliš, ale já se bojím, abychom se nerozpustili prakticky. Aby tu nebyl subjekt, který s naší politikou nebude mít nic společného,“ prohlásil.

13:20 - Předsedající Jan Chvojka jeho slova komentoval: „To bylo slovo do pranice, kolega chce zrušit ČSSD na našem sjezdu.“

13:18 - V diskusi delegátů vystoupil i Daniel Spálenka, který zkritizoval Milana Chovance a Jana Hamáčka, že si „kupují hlasy delegátů“. Podle Spálenky je to důvod k vyloučení obou kandidátů na předsedu ze strany. Posléze navrhl usnesení: „Sjezd ruší a rozpouští ČSSD.“ Sklidil však jen pískot v sále.

12:47 - Bývalý ministr průmyslu Jan Mládek se tvrdě obul do Sobotky. Podle něj byl politikem, který nemá žádný názor. „Sobotka vždy plnil stranické úkoly. Když byl úkol privatizovat OKD, tak zprivatizoval i střechu 3,5 tisíce obyvatel. Když měl pocit, že bude pochválen za to, že uprchlíci jsou vítáni, tak je vítal. Když zjistil, že to nefunguje, tak se přiklonil ke svému prvnímu místopředsedovi, který chtěl uprchlíky pomalu střílet na hranici,” kritizoval Mládek, kterého Sobotka vyhodil z vlády kvůli telekomunikační novele.

12:33 - Slovo si vzala místopředsedkyně poslanců a někdejší ministryně školství Kateřina Valachová. Ocenila proslov slovenského premiéra Roberta Fica. „Ráda bych, aby se nám podařilo najít také Roberta Fica. Potřebujeme to jako sůl,” míní Valachová.

Kateřina Valachová na 40. sjezdu ČSSD

FOTO: Petr Horník, Právo

12:29 - Senátor Radko Martínek se vymezil proti Chovancovi. Lídři, kteří prohrají volby, podle něj ve slušných stranách rezignují a nekandidují znovu do vedení. „Dnes vidíme úplný opak,” zdůraznil.

12:20 - Premiér v demisi a šéf ANO zhodnotil na Twitteru Zemanův projev. „Přemýšlím, kdy jsem slyšel lepší projev na stranické půdě, než byl ten dnešní, co pronesl pan prezident. Musím říct, že byl skvělý. Pravdivý, trefný, vtipný a pronesený spatra. Podle mě geniální rétor,” napsal Babiš.

Přemýšlím, kdy jsem slyšel lepší projev na stranické půdě, než byl ten dnešní, co pronesl pan prezident. Musím říct, že byl skvělý. Pravdivý, trefný, vtipný a pronesený spatra. Podle mě geniální rétor.— Andrej Babiš (@AndrejBabis) 18. února 2018

12:05 - Začala diskuse. Delegáti budou nyní vystupovat se svými projevy.

12:02 - Během projevu ekonomického ředitele soc. dem. Martina Starce se sál poměrně vyprázdnil. Toho si všimnul i řídící diskuse a šéf poslanců Jan Chvojka. „Jestli tady dvě třetiny nebudou, tak ta diskuse nemá smysl,” podotkl.

Na mimořádný sjezd ČSSD v Hradci Králové dorazilo přes 500 delegátů.

FOTO: Právo

11:51 - Chovanec poděkoval Svatopluku Němečkovi, bývalému ministrovi zdravotnictví a exřediteli ostravské nemocnice, kterého nedávno odvolal současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). „Chtěl bych se podivovat nad tím, že běžíme do vlády s ANO, které vyhazuje naše lidi,“ řekl Chovanec. Němeček kandiduje na post místopředsedy ČSSD.

11:50 - Chovanec se také vrátil k příčinám porážky soc. dem. „V rámci demise – nedemise jsem se jako všichni členové dověděl o této demisi z médií. Velmi mě mrzí, že tu dnes Bohuslav Sobotka s námi není. Po této demisi nedemisi jsem navrhoval, aby se ČSSD snažila vyvolat předčasné volby. Zůstat ve vládě s Andrejem Babišem byla chyba,” tvrdil.

11:48 - Trestně stíhaný Babiš by podle Chovance neměl být premiérem ve vládě, které se ČSSD přímo účastní. „Za tím si musíme stát, pokud nechceme ztratit zbytek voličů,” míní Chovanec.

Milan Chovanec před začátkem sjezdu ČSSD

FOTO: Právo

11:45 - Milan Chovanec se v projevu postavil proti tomu, aby šla strana do koalice s hnutím ANO. „Kauza lithium je kauzou, která byla vymyšlená. Kauza, která byla zneužitá. Chceme koaličního partnera, který nás kdykoliv, kdy se mu to zalíbí, prodá?“ ptal se delegátů. „Do té vlády, přátelé, radši vůbec nechoďme,” dodal a sklidil vlahý potlesk.

11:39 - Slovo si vzal úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. „Když jsem před rokem kandidoval na prvního místopředsedu, nechtěl jsem být předsedou. Chtěl jsem krýt vedení záda a to jsem celou dobu dělal, jak nejlépe jsem uměl,” uvedl Chovanec.

11:37 - Fico mluvil o tom, že by se Česko a Slovensko měli vzájemně podporovat na půdě Evropské unie.

11:28 - S projevem vystoupil slovenský premiér a předseda SMER Robert Fico. Zdůraznil, že Čechům se nikdy nedařilo tak, jako se jim daří teď.

Milan Chovanec (vpravo) vítá na mimořádném sjezdu ČSSD slovenského premiéra Roberta Fica.

FOTO: David Taneček, ČTK

11:25 - „Budete-li si vrážet kudlu do zad, budete-li se zbavovat svých názorových odpůrců, tak tím oslabujete svoji stranu i sami sebe. Chcetel-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků. Přeji vám, abyste opět našli své místo na slunci,” zakončil Zeman svůj proslov.

Video

Záznam: Miloš Zeman, Robert Fico a Milan Chovanec na sjezdu ČSSD

11:13 - Prezident varoval ČSSD, že v opozici může strana klesnout i pod pětiprocentní hranici. „Bylo by velmi dobré, abyste zahájili s hnutím ANO. Nechcete-li upadnout do zapomnění, pracujte. Pracovat můžete pouze, když budete v jakémkoliv složení účastni vládních aktivit,” radil prezident.

11:09 - Zeman uvedl, že soc. dem. je jediná strana, která neměla jasné stanovisko, kdo je její kandidát na prezidenta. „Nemá jasné stanovisko, zda jít do opozice, nebo se účastnit vlády. Soc. dem. je jediná strana, která neví, kdo bude její předseda. Jinak jste naprosto v pořádku,” konstatoval prezident.

Miloš Zeman vystoupil na sjezdu ČSSD v Hradci Králové

FOTO: Právo

11:05 - „Stýskalo se mi po vás,” řekl delegátům Zeman. Uvedl, že do Hradce Králové přijel z několika důvodů. „První a důležitý důvod je vděčnost. Ano, říká se, že politika nezná vděčnost. Ale lidé, kteří vyznávají tuto zásadu, na to dlouhodobě doplatili,” prohlásil. Poděkoval všem, kdo mu v prezidentské kampani vyjádřili podporu. Mluvil také o Jiřím Drahošovi a hejtmanech, kteří ho podpořili.

Milan Chovanec (vpravo) na mimořádném sjezdu ČSSD s prezidentem Milošem Zemanem.

FOTO: David Taneček, ČTK

11:00 - Se svým proslovem vystoupil prezident a bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman.

10:48 - Kvůli hádkám delegátů se posunuje projev prezidenta. Původně měl Zeman vystoupit o půl jedenácté.

10:46 - Na své předřečníky reagoval kandidát na předsedu a současný lídr soc. dem. Milan Chovanec. „Všichni členové grémia jsou připraveni rezignovat s tím, že to sjezd vezme na vědomí,” podotkl.

10:45 - S Mládkem souhlasil bývalý senátor Zdeněk Škromach. „Návrh na odvolání grémia by měl být zařazen za volbu předsedy,” doplnil.

10:43 - Odstupující vedení se podle Mládka snaží sjezd zmanipulovat tím, že jej vyhlásilo jen na jeden den. Navrhl do programu jednání odvolat všechny členy politického grémia. Předseda a místopředsedové by měli skončit v neděli stejně.

Členy grémia jsou i předseda senátorského klubu Petr Vícha a předseda poslanců Jan Chvojka, vedoucí delegace evropských poslanců Pavel Poc, předseda Senátu Milan Štěch, předseda ústřední kontrolní komise Roman Váňa, ekonomický ředitel Martin Starec, místopředseda Senátu Ivo Bárek.

10:40 - Na sjezdu vystoupil i bývalý ministr průmyslu Jan Mládek a vyčetl odstupujícímu vedení a bývalým členům vlády za ČSSD podpis memoranda o lithiu. „Předpokládejme, že to nebyla krádež. Ale co to tedy bylo?“ ptal se. „Prohra ve volbách má řadu příčin a jedna je tato,“ dodal.

10:15 - Celý sjezd soc. dem. bude otevřený, novináři a hosté mohou sledovat všechny projevy přímo v sále.

Delegáti rozhodli, že bude sjezd otevřený

FOTO: Právo

10:00 - Novináři museli opustit sál. Delegáti nyní rozhodují, zda bude sjezd otevřený či uzavřený. „Chápu, že některé příspěvky mohou být osobnější a kritičtější, ale myslím, že veřejnost má právo, aby si vyslechla všechny,” míní jeden za kandidátů na lídra a někdejší jihočeský hejtman Zimola.

Jiří Zimola kandiduje na lídra strany.

FOTO: Právo

9:59 - Přišlo i několik odpůrců Andreje Babiše. „ČSSD - nechoďte do vlády s estébákem,” bylo napsáno na jednom z transparentů.

Lidé protestovali proti účastí ČSSD ve vládě Andreje Babiše.

FOTO: Právo

9:58 - Před příjezdem Zemana se u Kulturního domu Střelnice sešli jeho odpůrci. Jeden z nich byl například převlečený za strom. Na sobě měl nápis „Strom Vysočiny - Miloši, vrať se k nám.”

Miloši, vrať se nám. Jeden z odpůrců současného prezidenta na sjezdu ČSSD.

FOTO: Právo

Před Kulturním domem Střelnice v Hradci Králové,kde se koná sjezd ČSSD, protestovaly dvě desítky lidí proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

FOTO: Právo

9:56 - Představitel platformy Zachraňme ČSSD Michal Hašek přijel na sjezd s tím, že by strana měla zvolit kompletně nový tým. Sám preferuje politiky se zkušenostmi z komunální a regionální politiky. Haškovi se nelíbí, že sjezd je jednodenní a že nového předsedu nevolí všichni členové v přímé volbě.

9:55 - Kdo se stane předsedou ČSSD, bude podle bývalého volebního lídra Lubomíra Zaorálka záležet na nominačních projevech. „Bude záležet na vystoupeních těch lidí. Moje životní zkušenost říká, že nutné vlastnosti jsou empatie, velkorysost a oddanost lidem. To je to, co je schopnost získat lidi a přesvědčit je. To jsou nejdůležitější vlastnosti, jaké znám,“ řekl při příchodu do kulturního domu Střelnice.

Jan Hamáček s dalšími delegíty před začátkem sjezdu ČSSD v Kulturním domě Střelnice v Hradci Králové

FOTO: Právo

Na předsedu budou na sjezdu v Hradci Králové kandidovat úřadující šéf strany Milan Chovanec a místopředseda Jan Hamáček. Vyzvou je dlouhodobý kritik vedení a bývalý hejtman Jiří Zimola, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů jde do volby předsedy také ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl a Jiří Sokol.