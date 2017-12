„Nepovažuji za dobré, aby ANO spolupracovalo s komunisty a extremisty. Považuji to za hrozné,“ řekl Právu Ježek.

Situace ve Sněmovně, ve které např. poslanec Radek Koten z SPD obsadil post předsedy bezpečnostního výboru a komunisté si pro Zdeňka Ondráčka, který coby policista zasahoval proti demonstrantům v roce 1989, nárokují post šéfa komise pro GIBS, se Ježkovi nelíbí. „Vadí mi to, když čtu zprávy z domova, tak je to jen o okamurovcích a komunistech. Jestli je někdo na koni, tak to jsou komunisté a extremisté. A to mi připadá téměř neuvěřitelné 28 let po listopadu,“ řekl Právu.

Ke zvolení Kotena do čela bezpečnostního výboru už před pár dny na svém Twitteru napsal: „Aby taková loutka vedla bezpečnostní výbor Sněmovny, to tu asi ještě nebylo! Rčení ‚udělat kozla zahradníkem‘ dnes dosáhlo svého maxima.“

Aby taková loutka vedla bezpečnostní výbor sněmovny, to tu asi ještě nebylo!

— Petr Ježek (@JezekCZ) 23. listopadu 2017

Předsedu ANO Andreje Babiše už před volbami Ježek v otevřeném dopise žádal, aby s SPD a KSČM nespolupracoval. Po volbách založil v ANO názorovou platformu s cílem usilovat o proevropské směřování strany.

Ježek a Dlabajová proti Zemanovi

Kvůli rozdílným názorům se s hnutím ANO rozešel před volbami Telička. Ten byl v roce 2014 lídrem eurokandidátky. Je za ANO místopředsedou Evropského parlamentu.

„Osobně považuji jakékoliv pokračování a prohloubení spolupráce s SPD a KSČM za velmi nešťastné. Posílení vlivu subjektů, které jsou extremistické a nemají žádný relevantní program, jejich program obsahuje lži a jsou de facto na hranici právních norem, je nešťastné,“ řekl Právu. „Je to na odpovědnosti hnutí ANO vůči společnosti a vlastním voličům a dalšímu vývoji v Česku. Já mám nějaké limity, za které nechci sklouznout,“ dodal.

Na hnutí ANO však Telička nechce nasazovat: „Nechci zapadnout do skupiny politiků, kteří odněkud odešli a první, co udělali, bylo, že začali do toho subjektu šít.“

Dlabajová s Charanzovou byly mírnější a Právu sdělily, že informace z českého parlamentu mají jen zprostředkované. „Pro mě osobně je zásadní, aby budoucí vláda realizovala program ANO, nikoli SPD či komunistů, s nimiž se neztotožňuji. Budoucí vláda musí mít jasný proevropský program, jehož naplňování bude odpovědí i na případné otázky o směřování ČR,“ napsala Právu Charanzová.

Podobně se vyjádřila i Dlabajová. „ANO šlo do voleb s jasným proevropským programem, který bude v budoucí vládě realizovat a který věřím bude také udávat hlavní směr našeho působení v rámci EU. To je pro mne v tuto chvíli zásadní,“ sdělila Právu.

Europoslanci za ANO se názorově rozcházejí s některými funkcionáři ANO i v názoru na budoucí hlavu státu. Zatímco např. předseda klubu poslanců Jaroslav Faltýnek a budoucí ministryně obrany Karla Šlechtová podporují Miloše Zemana, Ježek i Dlabajová jsou ostře proti němu.

„Závidím slovenským kolegům europoslancům. Těší se na svého prezidenta, na jeho projev a na oběd s ním. Já se těším, až se taky budu těšit na toho svého!“ napsala Dlabajová nedávno na Twitteru.

— Martina Dlabajova (@Mdlabajova) 15. listopadu 2017

Ježek zase prohlásil, že Zeman rozděluje společnost, odklání se podle něj od demokratického směřování a snaží se přimknout Česko k Číně a Rusku. Kritizoval i Zemanovo povolební vyjádření, že by mohl nechat dlouhodobě vládnout Babišův kabinet bez důvěry.