Proč jsme po jídle ospalí

„Cítíme se ospalí, protože krev je odváděna z mozku do střev, aby zpracovala všechno to jídlo navíc. Čím větší jídlo, tím více krve jde do střev a méně krve zůstane v mozku, takže se cítíte ospalejší. Nadměrné množství jídla a alkoholu také negativně ovlivňuje spánek, to je důvod, proč se další den často cítíme unavení,“ říká Rich Joseph, ošetřující lékař z nemocnice Brigham and Women’s Hospital v Bostonu pro Huffington post.