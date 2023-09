Podělte se o náklady se zdravotní pojišťovnou

Průzkum Provident Financial zjistil, že většina lidí se spokojí se základní péčí. Až 63 % Čechů tak sahá do kapsy jen pro nejnutnější položky, jako jsou doplatky u předepsaných léků či potřebné zdravotní pomůcky, ať už jde o brýle, či zubní náhradu. Za nadstandartní služby v podobě specializovaných vyšetření či kvalitnější zubařské péče je ochotno si připlatit jen 21 % lidí.

Se začátkem školního roku a zápisem dětí do sportovních kroužků je dobré vědět o příspěvku na pravidelné pohybové aktivity. Myslete i na svoji fyzickou kondici, věřte, že nebudete sami. Konkrétně u VZP o tento finanční bonus vloni zažádalo celkem 327 tisíc klientů, zatímco o rok dříve to bylo 184 tisíc lidí. Počty rostly o desítky procent u všech věkových kategorií, mezi dospělými o 80 %, u dětí a mladistvých o 65 % proti roku 2021.

Zvýšený zájem aktuálně zaznamenává největší zdravotní pojišťovna také v počtu žadatelů o psychosociální podporu, přičemž jsou mezi nimi i děti a dospívající od 7 do 18 let. „Program, díky kterému mohou klienti u vybraných terapeutů uplatnit částku až 5000 Kč na maximálně deset sezení, původně vznikl v reakci na nepříznivý dopad pandemie na duševní zdraví. Chceme v něm ale i nadále pokračovat,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům.

Do té doby přitom byla Česká republika co do počtu psychologů hrazených pojišťovnou hluboce pod průměrem rozvinutějších zemí. Celostátní průměr Česka byl zhruba 7 psychologů na 100 tisíc obyvatel.

Finanční podporu můžete také získat, pokud musíte vy nebo vaše děti držet bezlepkovou dietu. Klienti VZP do 18 let, respektive studenti do 26 let o ni mají možnost žádat dvakrát ročně, a to konkrétně o 4000 Kč. U OZP lze díky výhodám bonusového systému dosáhnout příspěvku ve výši až 10 000 Kč, a to nehledě na věk. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje příspěvek až 5000 Kč.