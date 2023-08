K udržení zdraví stačí i méně než 5000 kroků denně. Čím víc jich ale uděláte, tím lépe

Výsledky ukázaly, že 4000 kroků denně stačilo k tomu, aby se začalo snižovat riziko předčasného úmrtí z jakékoli příčiny. Vědci také přišli na to, že i pouhých 2300 kroků neslo výsledky v oblasti zdraví srdce a cév.

Pravdou ale zůstává, že čím více ujdete, tím více získáváte zdravotních přínosů, uvedli vědci. Každých dalších 1000 kroků nad rámec 4000 snížilo riziko předčasného úmrtí o 15 % ve škále až do 20 000 kroků denně.

Největší přínosy přitom byly vidět mezi lidmi do 60 let.

Profesor Maciej Banach z univerzity v Lodži řekl, že zatímco počet moderních léků k léčbě nejrůznějších onemocnění roste, nejsou jedinou odpovědí. „Věřím, že bychom měli vždy zdůrazňovat, že změny životního stylu, včetně stravy a cvičení, které hrály hlavní roli naší analýzy, by mohly být přinejmenším stejně, nebo dokonce účinnější při snižování kardiovaskulárního rizika a prodlužování životů,“ řekl pro BBC .

Honey Fineová, osobní trenérka a instruktorka pro globální fitness společnost Barry’s, navíc zdůrazňuje problémy, které vyplývají z přílišného sezení. „Sezení může zpomalit váš metabolismus a ovlivnit svalový růst a sílu, což může způsobit bolesti. Příliš dlouhé sezení může také způsobit nejrůznější problémy se zády. To se často týká lidí, kteří pracují v kanceláři. Jejich záda jsou neustále uváděna do stresované stlačené polohy, což později v životě způsobuje mnohem více problémů,“ říká.

Dále vysvětluje důležitost termogeneze, což je jednoduše vše, co děláme, co využívá energii a spaluje kalorie. „Úkoly jako stání, nošení nákupu, mytí podlah, vysávání, přecházení při telefonování – to jsou všechny maličkosti, které nás dělají aktivnějšími a pomáhají nám efektivněji spalovat kalorie,“ říká Fineová.