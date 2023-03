Nejčastější známky toho, že se potýkáte se sekundárním stresem

To, že se nějaká situace netýká přímo vás, neznamená, že vás nemůže výrazně ovlivnit. Může být snadné nechat se strhnout do problémů jiných lidí nebo do situací, které jsou mimo vaši kontrolu. Jak poznat, že se potýkáte s tzv. sekundárním stresem?

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto