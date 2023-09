Kvůli neplodnosti a dalším potížím zhubla přes osmdesát kilo, změnilo jí to celý život

„Došlo to do bodu, kdy jsem si nemohla užívat svůj život. Bolelo mě celé tělo, nemohla jsem dojít ani k autu, aniž bych neměla bolesti. V jednadvaceti jsem se tak cítila opravdu hrozně a ztratila jsem úplně chuť do života,“ svěřila se Audrey agentuře AP.