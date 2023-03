Jakým potravinám se podle gastroenterologů raději vyhnout

Všichni máme své neřesti. Pro někoho je to tabulka čokolády, pro jiného pizza s kolou. Lékaři se shodují, že lidé by se neměli vzdávat svých potěšení, ale měli by k nim přistupovat s mírou. Přesto existují potraviny, kterým se zcela vyhýbají. Jaké to jsou?

Článek Většina lékařů a odborníků na životní styl se shoduje na tom, že pokud člověku upřete potraviny, které má rád, povede to jen ke špatné náladě a v konečném výsledku si k nim přístup najde a ve větším měřítku. Ostatně zakázané ovoce chutná nejlépe. Existují však určité potraviny, kterým se gastroenterologové – lékaři, kteří se specializují na udržení zdravých střev a trávicího traktu – vyhýbají v 99 % a někdy i 100 % svého času. Proteinové tyčinky Ačkoliv proteinové tyčinky většině lidí evokují zdravou náhražku sladkostí, není tomu vždy tak. Zatímco některé jsou vyrobené z ovoce a ořechů, jiné mohou být vysoce zpracované a plné nejrůznějších sladidel. Gastroenteroložka Harmony Allisonová z Tufts Medical Center říká, že zejména super zpracované proteinové tyčinky mohou vést k nadýmání a plynatosti. „Nikdy nejím proteinové tyčinky. Mají tendenci být vysoce zpracované a obsahují spoustu přísad, které nejsou prokazatelně dobré pro naše tělo. Stejné množství bílkovin můžete získat například z šálku mléka, porce arašídového másla, ořechů nebo dýňových semínek," říká pro Huffington Post. Pomocníci při trávení, kteří pomohou předejít případným potížím Vánoce Steak Patříte mezi milovníky červeného masa? Pak vám gastroenterologové nejspíš zkazí chuť. „Vyhýbám se červenému masu, zvláště steakům a hamburgerům. Červené a zpracované maso totiž zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva a polypů tlustého střeva. Mají sice vysoký obsah nasycených tuků, ale je důležité dbát na množství. Riziko rakoviny tlustého střeva je totiž vyšší u těch, kteří konzumují více než 100 gramů denně," říká doktorka Reezwana Chowdhuryová. Párky v rohlíku a jiné zpracované maso Je jen málo lidí, pro které je snadné odmítnout pár kousků voňavé slaniny nebo párek v rohlíku, ovšem doktorka Rabia De Latourová nabádá regulaci uzenin v jídelníčku. „Červené a zpracované maso zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku. Údaje spojují konzumaci červeného a zpracovaného masa čtyřikrát nebo vícekrát týdně s až o 20 % vyšším rizikem rakoviny tlustého střeva." Smažená ryba nebo kuře Filé v trojobalu nebo balení kuřecích nugetek. Tyto oblíbené delikatesy, které slaví velký úspěch i u dětí, našemu tělu příliš neprospívají. „Studie ukázaly, že olej na smažení může nepříznivě modulovat střevní mikrobiom, což vede k exacerbaci aterosklerózy (hromadění tuku a dalších látek na stěnách tepen)," vysvětlil doktor Mahmoud Ghannoum, výzkumník mikrobiomu a spoluzakladatel společnosti BIOHM. Z dlouhodobého hlediska může toto hromadění vést k následkům, jako je srdeční infarkt a mrtvice. Slazené sycené nápoje Pokud jste pravidelným konzumentem koly nebo jakéhokoli jiného typu sladkého nápoje, možná je načase se tohoto zvyku zbavit. „Tyto nápoje jsou spojeny s chronickými stavy, jako je cukrovka a srdeční choroby," řekl doktor Simon C. Matthews, gastroenterolog z Johns Hopkins University. „Kromě toho jsou často spojeny se spouštěním gastrointestinálních příznaků, jako je nadýmání, říhání a reflux, zvláště když jsou kombinovány s kofeinem." Bílý chléb Podle Shilpy Groverové, ředitelky onko-gastroenterologického programu, nejsou rafinované obiloviny to nejlepší pro vaše střeva. „Studie, které hodnotily stravovací návyky, jasně ukázaly, že vysoký příjem červeného a zpracovaného masa a rafinovaných obilovin je spojen se zvýšeným rizikem divertikulitidy, tedy vzniku zánětlivých váčků v trávicím traktu," dodává.