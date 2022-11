Jak si zlepšit náladu pomocí jednoduchých triků

Odborníci z NHS proto doporučují změnit několik opatření v oblasti životního stylu: získat co nejvíce přirozeného slunečního světla, pravidelně cvičit a vyhnout se nadměrnému stresu. Doporučují také světelnou terapii – kde se používá speciální lampa zvaná light box k simulaci slunečního záření.

Není žádným tajemstvím, že to, co jíme, ovlivňuje to, jak se cítíme. Když se cítíte špatně, je snadné a normální chtít sáhnout po pohodlných potravinách, jako jsou sladkosti či polotovary.