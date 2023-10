Emoce, které oslabují imunitní systém

Imunitní systém ovlivňuje i to, co si myslíte a co cítíte. Některé emoce, jako přetrvávající úzkost, stres nebo smutek, vás oslabují a činí zranitelnější vůči celé řadě nemocí. Pokud ale problém řešíte a snažíte se dostat do emocionální pohody, je velká pravděpodobnost, že se to odrazí i na vašem fyzickém zdraví. Sami tedy můžete velmi dobře ovlivnit i to, co se vám v životě děje.

Foto: Profimedia.cz Emoce velmi významně ovlivňují i naše zdraví.

Článek Emoce hrají významnou roli v regulaci tělesných systémů, které ovlivňují zdraví. Podle vědců lidé s pozitivnějším emočním naladěním bývají zdravější. Podle výzkumu z roku 2018 prožívání negativních emocí ovlivňuje fungování imunitního systému. Některé stavy jako přetrvávající úzkost vyvolávají v těle zánětlivou reakci. Dochází k tomu přitom jako součást imunitní reakce. Je to podobné, jako když tělo reaguje na infekci, zlomeninu kosti nebo poranění kůže. Mozek v případě emočního nepohodlí detekuje hrozbu, proti které se má bránit, a zároveň aktivuje zánětlivý mechanismus. Je tedy zřejmé, že to, co se děje v naší mysli, má okamžitý vliv na naše zdraví. Neustále přibývá i důkazů, že faktory jako stres, smutek dlouhodobě mění mozkovou aktivitu a oslabují imunitu. Biomarkery v krvi Když se jedinec den co den potýká se starostmi, smutkem nebo úzkostí, něco se v jeho těle mění. Základní vyšetření krve pak hned ukáže, že se biomarkery zánětu v těle zvyšují. Vyhoření je psychický stav, ne omluvenka pro lenochy Tělo reaguje na emoce negativně. Pokud máte špatnou náladu několik dní nebo týdnů, mozek na to pohlíží jako na něco, na co musí vaše tělo zareagovat. Proto zaktivuje zánětlivý proces. Pokud tedy nenajdete úlevu či něco, co vám zlepší náladu a pomůže překonat úzkost, dojde k oslabení imunitního systému. Oslabený imunitní systém spojený s psychickým nepohodlím přitom zvyšuje riziko srdečních onemocnění, může být spouštěčem cukrovky, ale i nějakého autoimunitního onemocnění. Rizikové emoce, ze kterých se dělá špatně Rizikové emoce se objevují obvykle v těžších životních chvílích, kdy je člověk zranitelnější. Okamžiky, kdy člověka natolik tíží emoce, že mu je z toho nakonec špatně. Patří mezi ně: dlouhodobý smutek

úzkost, pocity ohrožení a strachu, ale také utkvělé představy, že vše dopadne špatně

stres trvající týdny

hněv, podrážděnost a frustrace Všechny tyto emoce negativně ovlivňují imunitní odpověď. Pokud chcete dopady toho všeho minimalizovat, musíte v první řadě začít o všem mluvit, a tedy ventilovat zmíněné emoce. Jak zastavit působení škodlivých emocí Pokud nezačnete tyto negativní emoce regulovat, hrozí, že se snadněji nachladíte, onemocníte chřipkou nebo vás začnou trápit bolesti hlavy. Trápit vás mohou i nejrůznější nevolnosti. Budete-li dlouhodobě ve stresu a ve velkém tlaku, hrozí vám i vyšší riziko srdečního infarktu. Naštěstí ale existují mechanismy, jak snížit zánětlivou reakci organismu. Jednou z nich je psychická podpora. Podle americké studie kognitivně behaviorální terapie pomáhá zlepšit imunitu, snižuje index cytokinů nebo protizánětlivých markerů. Pomoci si nicméně částečně můžete i sami. Kdykoliv se ocitnete v sevření nepříjemných emocí, začleňte do své každodenní rutiny nějakou z relaxačních technik, meditaci nebo jakékoliv strategie, které vám pomohou zmírnit negativní emoce. Stres a vyčerpání oslabují imunitu. Čím ji podpořit? Úzkostná porucha vás může doslova paralyzovat