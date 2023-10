Vyhoření je psychický stav, ne omluvenka pro lenochy

Energie měla stále dost. Zastavila se až krátce před Vánocemi. „Navršily se mi úkoly víc než dřív a náhle mě přepadla obrovská únava, která mě neopustila ani během svátků. K tomu jsem se začala budit s pocitem, že se do práce netěším a že mé snažení nemá smysl.“

„Lidé nechápali, co mě trápí. Kamarádky mě utěšovaly, že jakmile začne víc svítit sluníčko, bude mi líp.“ Jenže přešlo jaro i léto a situace se stále nelepšila. Trvalo nakonec celý rok, než se tělo i mysl znovu „nadechly“.

Jak pochopit někoho, kdo vyhořel? Určitě na něj neplatí označení lenoch. Z pohledu psychosomatické medicíny se tento člověk dostal do bodu, kdy mu došlo vnitřní palivo. Dlouhou dobu díky němu fungoval, jenže jej zapomněl obnovovat a doplňovat. A v jednu chvíli zcela vyhasl důvod, proč věci dělat, a zůstala jen prázdná díra.

Patří k nim i operní pěvkyně Dagmar Pecková: „Pořád jsem se někam hnala, a najednou jsem nemohla. Musela jsem se zastavit, ale nevěděla jsem, co dál. Netrápil mě nemocný kloub, neměla jsem kašel, ale bolelo mě něco uvnitř. Pořád jsem si opakovala, že přece nepůjdu k psychiatrovi, co by si o mně lidé mysleli,“ popsala v dokumentárním pořadu 13. komnata. Až díky pomoci psychiatra se jí podařilo krizi zpracovat a naučit se dívat vpřed.