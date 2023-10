Stres a vyčerpání oslabují imunitu. Čím ji podpořit?

Ve velkém měřítku ovlivňuje naši imunitu i to, co jíme. Ideální je jíst 4–5× denně menší porce, protože tělo pak lépe hospodaří s energií. Jídlo by pak mělo obsahovat základní tzv. makronutrienty v požadovaném množství, to znamená: sacharidy 50-55 %, tuky 30 % a bílkoviny 15-20 %, včetně vlákniny, vitaminů, minerálních látek a stopových prvků.