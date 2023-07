Chyby, které lidé dělají při letní dovolené

„Na dovolené máme tendence, že musíme být co nejvíce venku, ale během vlny veder je důležité strávit alespoň několik hodin uvnitř nebo, pokud to nejde, ve stínu,“ řekl Huw Owen, spoluzakladatel tržiště TravelLocal pro plánování dovolené.

„Buďte k sobě laskaví a nesnažte se splnit všechna očekávání, která jste od dovolené měli, zejména, když ve vaší destinace panují vedra. Nebuďte smutní, když nenavštívíte každou atrakci, zvláště když to znamená přílišné namáhání v nejteplejších hodinách dne během vlny veder. Místo toho přijměte italskou frázi ‚dolce far niente‘ – radost z nicnedělání. Strávit čas pojídáním zmrzliny a sledováním lidí v italské kavárně může být stejně obohacující jako návštěva několika památek,“ radí Yeagerová.

„Nejlepší je udělat to, co dělá mnoho Evropanů, a překalibrovat den,“ řekl Owen. „Časné ráno, nebo naopak podvečer jsou nejchladnější, což je ideální doba vydat se na procházku. Kratší spánek si pak můžete vynahradit například po obědě, kdy sluníčko svítí nejvíc. Ostatně jako to dělají Španělé, kteří do svého dne zahrnují i ‚siestu‘. Tento druh odpočinku je skvělým způsobem, jak mít více energie na noční život, a je to dobré i pro vaše zdraví.“