Desatero tipů, jak ochladit horký byt a také sebe

Základem udržení rozumných teplot v interiéru i v horkých dnech je inteligentní způsob větrání. Znamená to zejména větrat výhradně v noci a v ranních až dopoledních hodinách, kdy je venku nejnižší teplota. Před odchodem do práce je nutné okna utěsnit, stejně jako v zimě, když jsou mrazy. Kdo má závěsy, žaluzie nebo rolety, rozhodně je zatáhne.

Nemáte doma ještě ventilátor? Chyba! V boji s horkem by měl být vaším prvním pomocníkem. Pokud nechcete investovat do mobilní klimatizace, pak alespoň jednoduchý větrník by měl být tím, co si doma v horku pustíte. A nemyslete si, že je na nic!