Na co nezapomenout při balení na dovolenou

Dovolená naplánovaná a vy se nemůžete dočkat, až po delší pauze od cestování vytáhnete kufr. Nezáleží, zda se chystáte na víkend na chalupě, dovolenou u moře či na zahraniční poznávačku – zabalit si prakticky, ale hlavně stylově, bývá věda. Jak na to?

Dobrý kufr je základ

Ještě než se ale vrhnete na balení samotné, je potřeba si vybrat správné zavazadlo. Pokud cestujete letecky, nejlepší varianta je kufr na kolečkách. Ideálně na všech čtyřech, která vám velmi usnadní pohyb i manipulaci s kufrem.

„Pokud cestujete nalehko a jen s příručním kufrem, stačí v obchodě říct, se kterou společností letíte a oni už budou přesně vědět, jaké rozměry musí příruční zavazadlo splňovat a který typ vám tak doporučit. Stačí si pak už vybrat jen design a barvu a první krok ke klidné dovolené máte splněný,“ říká stylistka nákupního centra Metropole Zličín Barbora Havlíková.

„Já osobně mám nejraději skořepinové kufry s pevnou stěnou. Skvěle vám ochrání křehké věci, a navíc tyto kufry bývají na čtyřech kolečkách, takže se daleko pohodlněji přepravují. Některé mají i „tajný“ zip, kterým si můžete zvětšovat objem kufru, což dámy jistě ocení,“ doplňuje stylistka.

Výhodou skořepinových zavazadel je, že jsou odlehčená a navíc bytelná. Oproti tomu u látkových zavazadel většina cestovatelů ocení množství kapes a tím pádem i více úložného prostoru. Záleží tedy na každém, jaké jsou jeho preference.

V případě, že se chystáte na outdoorový výlet, pak funkci kufru lépe zastane kvalitní krosna, která se hodí zejména v případě, že se v rámci dovolené budete častěji přesouvat, a to i v těžším terénu.

Naopak v případě, že se chystáte pouze na prodloužený víkend ve dvou, bohatě vám poslouží kožená či textilní taška tzv. weekender, kterou využijete bohatě během roku.

Vsaďte na kombinovatelnost

Štěstí přeje připraveným a ani balení není výjimkou. Projděte si proto plán vaší dovolené a přemýšlejte nad tím, jaké outfity se vám budou hodit na jaké příležitosti. Rovnou vyškrtněte outfity, které mají jen jedno využití. Vyberte takové, které můžete používat celou dobu jen s minimálními obměnami.

Chybět by vám v žádném případě neměly dvoje plavky, pro případ, že by jedny neuschly včas.

Skvělou volbou jsou tuniky, kaftany a kimona. Jsou jedním z multifunkčních kousků, které v žádném kufru nesmí chybět. Přes den je využijete jako přehoz přes plavky a na večer poslouží jako svrchní vrstva.

Dozajista se neobjedete bez šatů. Je to prvek, který je vlastně celým jedním outfitem. Pokud chcete, aby v kufru zabraly, co nejméně místa, a vy jste si tak mohla vzít nejedny, zvolte šaty z lehkého materiálu.

„Vhodnou variantou jsou šaty z pohodlných teplákových materiálů, ať už v krátké či prodloužené verzi. Navíc poslouží za chladnějších večerů,“ radí odbornice na aktuální módní trendy, Mária Padová ze společnosti Factcool.

Pokud se ale chystáte do resortu, zkontrolujte si, zda není potřeba dodržovat dresscode. Podle toho nezapomeňte přibalit adekvátně dlouhé šaty a sukně. Pokud plánujete nosit krom plážové obuvi také podpatky, zabalte si jen jedny univerzální, které se hodí ke všem vašim outfitům.

Rolujte!

Ušetříte tak více místa a zabráníte mačkání. Pozor, cokoliv vážně křehkého nebo zdobeného by mělo jít do obalu na oděv a být položeno naplocho navrch kufru. Pokud to jde, nechte tento kousek na ramínku a jakmile dorazíte, můžete jej rovnou zavěsit.

„Pokud potřebujete ušetřit místo a snížit váhu zavazadla, vezměte si těžké a objemné oblečení na sebe. To platí i u bot. Skladné sandály dejte do kufru a do letadla obujte tenisky. Na rozdíl od oblečení ale boty nerolujte! To platí dvojnásob u kabelek. Ty je naopak potřeba vycpat, aby se nemačkaly,“ říká stylistka Havlíková.

Mezery v kufru vyplňte např. ponožkami nebo spodním prádlem. Pokud potřebujete ušetřit co nejvíce místa, použijte kompresní pytlík. Ten funguje na velmi jednoduchém principu. Vložíte do něj oblečení, uzavřete na zip, pytlík srolujete a přes ventil automaticky vyfouknete přebytečný vzduch.

Co ale rozhodně nepatří do kufru, jsou šperky. Ty si pro jistotu vezměte na sebe. Sice se trochu protáhne bezpečnostní kontrola, ale je to bezpečnější, než je nechat v kufru, a to i v tom příručním. Nikdy nevíte, kdy vám ho vezmou dolů s tím, že na palubě už není místo.

Na co si dát pozor?

Je vhodné dbát i na to, co a v jakém stavu budete kromě oblečení v kufru mít. Změny kolem regulace kosmetiky jsou poměrně časté. Obecně ale platí, že si kosmetiku můžete vzít s sebou na palubu, ale musí být vždy uzavřena v průhledném sáčku, který lze opakovaně uzavřít (je k dostání na všech letištích před letištní kontrolou).

Kosmetika a jiné tekutiny nesmí nikdy přesahovat objem 100 ml, celkově 1 litr. Nezapomeňte také, že mezi tekutiny se řadí jakékoli nápoje, polévky, sirupy, sprchové gely, parfémy, krémy, pleťová mléka, oleje, spreje, šampony a zubní pasty. Do této kategorie spadají i nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel a další.

Nejdůležitější věci, na které nezapomenout

Doklady a cestovní doklady: První a nejdůležitější věcí, na kterou byste neměli zapomenout, jsou vaše doklady. Před odjezdem si zkontrolujte platnost vašeho pasu nebo občanského průkazu. Pokud cestujete do zahraničí, zjistěte si požadavky na víza a zajistěte si je v dostatečném předstihu. Nezapomeňte také na letenky, rezervace ubytování a další důležité cestovní dokumenty. Zdravotní pojištění a léky: Je vždy dobré mít při cestách zdravotní pojištění. Zkontrolujte, zda je vaše pojištění platné a zda pokrývá případné lékařské výdaje v destinaci, kam se chystáte. Pokud užíváte nějaké léky na pravidelné bázi, ujistěte se, že si je sbalíte v dostatečném množství pro celou dovolenou. Oblečení a obuv: Zde je důležité vzít v úvahu podnebí a aktivity, které plánujete během dovolené. Zkontrolujte předpověď počasí a sbalte si odpovídající oblečení. Nezapomeňte na plavky, sluneční brýle, klobouk nebo čepici a obuv vhodnou pro danou aktivitu (např. turistické boty, sandály). Doporučuje se také mít s sebou lehkou bundu nebo deštník pro případ nepředvídaného počasí. Toaletní potřeby a hygiena: Sbalte si všechny nezbytné toaletní potřeby, jako jsou zubní pasta a kartáček, šampon, sprchový gel, holicí potřeby, hygienické vložky nebo tampony atd. Zejména, pokud budete trávit čas mimo civilizaci nebo služby, je nutné mít při sobě malou cestovní lékárničku obsahující obvazy, dezinfekci a léky proti bolesti. Elektronika a nabíječky: Mobilní telefony, fotoaparáty, přenosné reproduktory, nabíječky a další elektronika jsou běžnou součástí našich cestovních zážitků. Ujistěte se, že máte všechny potřebné kabely a nabíječky. Můžete také přemýšlet o adaptéru pro zahraniční zásuvky, pokud cestujete do jiné země s odlišnými elektrickými zásuvkami.

Peníze a platební karty: Je důležité mít dostatek hotovosti pro případ nouze, ať už cestujete doma nebo do zahraničí. Zjistěte si, jaké měny se používají ve vaší destinaci, a vyměňte si peníze před odjezdem. Mějte také u sebe nějakou platební kartu, kterou můžete použít v případě, že budete potřebovat vybrat hotovost z bankomatu.