Vtipní muži nejsou atraktivnější, naznačuje studie

Výzkumný tým z University of Queensland požádal 554 heterosexuálních dobrovolníků, aby se zúčastnili série tříminutových rychlých rande. Data byla poté zaznamenána a analyzována, přičemž výsledky ukázaly, že humor v seznamovací hře nehrál při posuzování atraktivity partnerů žádnou roli.

„V minulosti se mělo za to, že lidé jsou přitahováni vtipnými jedinci, protože společné děti pak s větší pravděpodobností mohou zdědit prospěšné vlastnosti, jako je inteligence, která je často spojována právě se smyslem pro humor. To je také potenciální vysvětlení toho, proč se humor vyskytuje prakticky ve všech lidských kulturách,“ konstatoval Wainwright.

Výsledky výzkumu se ovšem nesetkaly s příliš velkým pochopením. „Nejsem výzkumník. Nejsem ani psycholog. A rozhodně nejsem odborník na seznamování. Ale mohu říci, že tato analýza je nesmysl, alespoň podle mého názoru. Humor je jedinou záchranou na scéně randění. Je to doslova to nejdůležitější, co já a moji přátelé hledáme, kdykoli jdeme na rande prostřednictvím seznamovacích aplikací. A často jediná věc, která z toho dělá zábavu,“ uvedla novinářka a specialistka na vztahy Olivia Petterová.