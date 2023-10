Ničíte se sebekritikou? Řekněte dost

„Sama sobě jsem ubližovala myšlenkami jako: Všechno špatně, klidně můžeš začít znovu. Takhle by to udělal jen neschopný člověk, ty máš přece na víc.“

Těch dlouhých let, vlastně desetiletí, kdy shazovala sama sebe, dnes Marie velmi lituje. „Paradoxně jsem na jednu stranu sebevědomě prohlašovala, že jsem chytrá a schopná. Ale jakmile jsem udělala nějakou hloupost, jež se může stát každému, brala jsem to jako katastrofu. A neodpustila jsem si ji klidně celé měsíce. Některé ve mně vyvolávaly nepříjemné pocity dokonce i po letech. V osobním životě to bylo podobné. Když vše neběželo na výbornou, v mysli mi vyskakovalo, jak je všechno na houby.“

Podle psycholožky Nikoly Šraibové máme kritický vnitřní hlas neboli kritika v hlavě do jisté míry všichni. „Zažíváme jej jako negativní vnitřní komentáře – myšlenky o tom, kdo jsme nebo jak se chováme,“ vysvětluje. Jde ale o to, jakou má náš kritik sílu. Někdy může být velice slabý a nevýrazný, jindy opravdu silný.

A kde se v nás takový hlas vůbec bere? Opověď není z hlediska psychologie nijak složitá. Přijali jsme kritiku, které jsme byli odmalička vystavováni. „Od různých autorit, ať už to byli naši rodiče, nebo učitelé, jsme si vyslechli hodně. Nejčastěji ve smyslu, jací jsme nebo bychom měli být. A čím více nám bylo opakováno a předhazováno to negativní, tím vnitřní kritik sílil,“ vysvětluje psycholožka.

Vezměte si kalendář: Někdy vám pohled do něj pomůže uvědomit si, že na něco možná kladete až příliš velký důraz. Položte si otázku, zda na něčem, co vás nyní tak rozčiluje, bude opravdu záležet i za pět let, nebo jen za rok či za měsíc.

Najděte v sobě kamaráda: Představte si, že všechny negativní věty z vaší hlavy říkáte příteli. Pokud víte, že byste to takto neudělali, přemýšlejte, jak jinak byste se s ním o své myšlenky podělili nebo co byste chtěli, aby vám odpověděl.

Na první pohled se zdá jako nejjednodušší řešení začít na sebe odteď mluvit jen pozitivně. A každé „Ty jsi ale hlupák“, které se nám objeví v hlavě, vyměnit za „Jsi chytrý a šikovný“. Jenže to by podle psychiatričky Lauren Alexanderové mohlo být pro začátek příliš náročné.

Schůdnější cesta je podle ní spíše negativní myšlenky neutralizovat. Převést je na realističtější a dosáhnout tak vyváženější verze toho, co si o sobě budete myslet. Například místo toho, abyste si rovnou nadávali do hlupáků, si můžete přiznat, že jste sice něco pokazili, ale hned k tomu v duchu dodat, že se to přece stává každému, život běží dál a příště se vám pro změnu povede něco jiného. Můžete si i vybavit, co se vám v poslední době povedlo.