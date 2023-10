Emoce, které dokážou zničit vztah

Hněv je jednou z nejrychleji se objevujících emocí, kterou je velmi obtížné ovládat. Jakmile se v nás probudí hněv, máme tendenci reagovat nepřiměřeně, což pro harmonii ve vztahu není vůbec dobré. Tyto reakce se však často objevují v okamžiku, kdy nedostáváme to, co chceme a co si i zasloužíme. Začnou tedy u nás převažovat pocity, že nás druhý neposlouchá a neváží si toho, co pro něj děláme.