O čem muži při seznámení nejčastěji přemýšlejí

Snad každá žena by chtěla vědět, co se honí hlavou muži, který se jí líbí a s nímž by chtěla mít vztah. Bude to brát stejně vážně jako ona, co výhled do budoucna, s čím počítá? A co děti, bude je chtít? Tyto otázky jsou sice také důležité, ale jako první mnohé muže nejspíš nenapadnou.

Foto: Profimedia.cz Čím zaujmout, aby muž začal uvažovat o vážném vztahu?

Článek Seznamovací a vztahový kouč James Allen Hanrahan pomáhá jednotlivcům orientovat se v lásce a vztazích prostřednictvím svého koučovacího programu. V jeho rámci rovněž dává poznat mnohé věci, které muži nebo ženy o druhém pohlaví málokdy tuší. Jedním z bodů je i to, jaké otázky si nejčastěji kladou muži při seznámení s ženou, která je zaujala. Bude přístupná žertovné komunikaci? Pro muže vztah začíná schopností mluvit se ženou hravým a nezávazným způsobem. Většinou jde při seznámení o nějakou formu vtipu, který komunikaci nastartuje. „Žertování je kreativní způsob, jakým muž odhalí o ženě, jaká je. Muži milují rovněž tajemnost, která se pomalu odhaluje, a oni tak mají čas se rozhodnout, zda se chtějí dotyčné dvořit," uvádí kouč pro Yourtango. Je s ní zábava? Jednoduše řečeno – být s vámi musí být pro muže zábava. Možná je to pro mnohé ženy zjednodušující pohled. Ale aby muž začal vidět vztah z dlouhodobého hlediska, musí nejprve vidět, že je s vámi legrace, tvrdí kouč. „Muži jsou takoví praktičtí romantici. Žertování a legrace je dovedou do vážného vztahu," vysvětluje. Udělá ze mě lepšího muže? „Muži si berou ženy, které z nich dělají lepší jedince. Podpořte toho svého tím, že mu dovolíte, aby se vám dvořil a získal si vás. Když zjistí, že dělá věci, které by běžně nedělal, aby si získal vaše srdce, pak jste v něm probudila touhu být lepším mužem. Muži se jednoduše zamilují, když dávají něco ze sebe," uzavírá kouč.