Časová osa lásky aneb Jak dlouho trvá, než se zamilujete

Až budu vědět, že někoho miluji, prostě to poznám. Takový je přístup řady lidí, není kam spěchat. Přesto se najdou tací, kteří chtějí vědět, kdy přesně taková chvíle může nastat. A proč? „Často proto, že se chtějí vnitřně ujistit, že se jejich vlastní vztah vyvíjí normálním tempem,“ vysvětluje pro server Women’s Health Magazine klinická psycholožka Shelley Sommerfeldtová.

A jedním dechem dodává, že logicky není možné stanovit „jediný neměnný vzorec“ pro všechny vztahy, už kvůli jejich rozdílnosti. Přesto se o zamilování dá říct několik všeobecných poznatků, jež jsou základem řady z nich.

Jak dlouho trvá se zamilovat?

Fakticky je to odlišné, ovšem fyziologicky to trvá opravdu chvilku – pouhou pětinu sekundy –, než se všechny chemikálie v těle zapojené do procesu zamilování spustí, tvrdí studie publikovaná v roce 2010 v Journal of Sexual Medicine.

Láska na první pohled očima vědy i víry

Prakticky je ale zamilování složitější proces, který nějakou chvíli trvá. „Existují různé fáze, kterými můžete projít, když se zamilujete, vytvoříte si pouto a nakonec i romantický vztah,“ tvrdí Sommerfeldtová. „Je to proces, který začíná počáteční fyzickou přitažlivostí a postupně přerůstá v hlubší a silnější emocionální spojení.“

Jak dlouho takový proces bude trvat, už záleží čistě na každém jedinci. „Zatímco většina lidí si myslí, že ženy jsou první, které se zamilují, cítí větší míru lásky a stejně tak ji vyjadřují rychleji, výzkumy ukazují, že jsou to spíše muži v heterosexuálních vztazích, kteří vyznávají dříve lásku své partnerce,“ cituje odbornice jeden ze závěrů, které vyplynuly ze studie publikované v časopise Evolutionary Psychology.

Muži tak činí v průměru po cca 97 dnech ve vztahu, ženy po 149 dnech. Jak k tomu ale psycholožka uvádí, nejde ani tak o evoluční vývoj jako spíš sociální a kulturní tlak okolí na posun vztahu.

Je možné se zamilovat na první pohled?

Některé vědecké poznatky ukazují, že láska na první pohled existuje. Mozek se přirozeně soustředí hlavně na reprodukci jako na hlavní úkol přežití. Jakmile se objeví někdo, kdo by byl k podobnému úkolu „vhodný“, začnete pociťovat příjemné pocity. Spustí se doslova hormonální bouře, která vás bude poutat k druhému, díky ní budete v blízkosti toho druhého cítit příjemné pocity, toužit po něm. A začne proces zamilovávání a přitažlivosti – podle někoho právě možná láska na první pohled.

Všechny tyto hormony a procesy se týkají každého člověka, každého vztahu. Ať už na lásku na první pohled věříte, nebo ne.

Seznamovací aplikace a jejich vliv na zamilovanost

Jedno je jisté, seznamky změnily styl hry. „V současnosti je rozhodně díky aplikacím více času na to prohlédnout si online a oťuknout potenciální partnery – čas na osobní seznámení je až druhotný. Což samozřejmě i pozměňuje dobu, za jakou se lidé zamilují,“ tvrdí Sommerfeldtová.

Speed dating: Deset rande za jeden večer

„Seznamky a technologie to umožňující ale také přidávají další rovinu k možnému vztahu, a to je tlak na to se rychleji zamilovat. A pokud se láska nedostaví, odejít a věnovat se online jiné osobě,“ dodává k tomu psychoterapeutka Lisa B. Schwartzová.

Známky zamilovanosti

„Nemůže jíst, spát, pokud dotyčná osoba není po vašem boku, díky ní můžete dosáhnout až ke hvězdám, zvládnout nemyslitelné a podobně“. Také čekáte, že podobný koncept je tím pravým, jak poznat, že jste zamilovaní? Zapomeňte na to – jde o značně zmedializovaný pohled, jenž vám pouze nadělá v hlavě chaos, tvrdí odborníci.

Jen vy sami můžete říct, že jste skutečně zamilovaní, a to podle některých vodítek. „Jde hlavně o zvýšenou touhu trávit více času se svým partnerem, být spolu více emocionálně a fyzicky spojeni, což se odráží na potřebě větší intimity a náklonnosti. Většina lidí bude chtít také vědět více ze života svého protějšku, jeho zážitky, zkušenosti atd.,“ vysvětluje Sommerfeldtová.

Nejeden člověk v době zamilování také zjišťuje, že je celkově šťastnější a spokojenější.

Láska, nebo jen pobláznění?

Láska a pobláznění jsou si poměrně podobné. Oba stavy jsou podle Schwartzové založeny na intenzivních pocitech bez jasného myšlení. Jak k tomu poukázala studie Chicagské univerzity z roku 2014, rozpoznat se to dá hlavně podle úhlu pohledu – téměř doslovně. Pokud se někomu zaměřujete pohledem přímo do očí nebo na obličej, vnímáte ho spíše jako romantického partnera.

Při touze, chtíči a pobláznění nejspíš budete mnohem více hodnotit celkové vzezření a tělesnou schránku. Nakonec ale vše závisí na fyziologické reakci a hloubce pocitů vůči druhé osobě.

Kdy se zamilovanost mění v lásku

„Zamilovanost je obvykle idealizovaná láska, která může pocházet z fantazie nebo posedlosti někým, kdo může být nedosažitelný, nebo z krátkodobého vztahu,“ tvrdí Sommerfeldtová. „Láska na druhé straně zahrnuje vedle vášně i budování závazku a náklonnosti vůči druhé osobě.“

Pokud pak toužíte po sexuálním potěšení a ne nutně vztahu, jde samozřejmě jen o poblouznění.

Kdy zamilovanost zmizí?

Co když jste ve vztahu již delší dobu a chcete zjistit, zda jste stále zamilovaní? Ani na to nelze jednoznačně odpovědět – obecně lze ale říct, že čím více negativních aspektů začne do vztahu vstupovat a ovlivňovat ho, o to větší je „šance“, že se láska a zamilovanost vytratí.

Navíc zamilovanost a láska se ze vztahu nemusí vytratit zcela ani po letech, jen vztah samotný se změní.

