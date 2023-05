Speed dating: Deset rande za jeden večer

„Před rokem jsem ukončila dlouhodobý vztah a od té doby nikoho aktivně nehledám. Seznámení se nebráním, ale velká očekávání do toho dnes nevkládám.“ Blízko ní se usadil David (30), speed datingu se zúčastňuje už potřetí. Efektivitě seznamovací aplikace Tinder, populární u mladé generace, příliš nevěří a balit příslušnice opačného pohlaví do klubů také nechodí.

Jelikož je dnes o jednu ženu méně než mužů, mířím zapříst hovor s aktuálním „mužem na ocet“. Jevgenij (31) původem z Ukrajiny, který v Česku žije osm let, se sem vydal poprvé. Internetovou seznamku, kde se obvykle zveřejňují portrétní fotky, nepoužívá kvůli obavám z odhalení totožnosti. Působí totiž coby lékař v malém městě, kde ho všichni znají. Za sebou má teď první rozhovor, který se slečnou vztáhli k válce s Ruskem.

Pokud někoho zastihne svázaný jazyk, může využít kartiček na stole, na nichž jsou otázky předepsány - jedna míří obligátně na oblíbený film, jiná ale třeba na to, kde by tázaný doma schoval milion korun v hotovosti, aby ho zloději nenašli.

Uplynulo 50 minut a večer se chýlí k závěru. Po odevzdání listin se někteří evidentně chtějí zdržet déle. Šoupají k sobě stolky, utvářejí kroužek, objednávají si další sklenky vína a dál debatují. Podle moderátorky je to běžný jev, někdy tu prý vznikají i ženská přátelství.

„Teď tu byla taková paní a říkala, že to sem přišla zkontrolovat, protože chce na rychlorande objednat syna,“ pronese přicházející číšník. „Tak to slyším poprvé!“ reaguje moderátorka.

Tehdy se blížily její 34. narozeniny a za sebou měla vícero krátkodobých známostí. Povoláním ergoterapeutka měla časově náročné zaměstnání i koníčka: patří do činorodé komunity fanoušků seriálu Star Trek a zúčastňuje se jejích srazů. Rodinu sice plánovala, ale šlo prý spíše o neurčitou představu.

„Měl jsem pocit, že tam pořád chodí tytéž, některé mi i lhaly o věku,“ popisuje. Dal si od seznamování rok pauzu a pak zkusmo zašel znovu. On měl pro onen večer přezdívku Bruce Willis, ona Brigitte Bardotová. Eva byla tak vystresovaná, že se jí rozklepaly ruce, kvůli čemuž ani některé muže nestihla zapsat do formuláře. Na každého hned „vybalila“ specifickou zálibu ve sci-fi.

Shoda nepřekvapivě byla, iniciativu převzala Eva a zkontaktovala Milana. Na první rande vyrazili už po třech dnech, nejvíce se poté sblížili při půlročním tanečním kurzu, na který se brzy přihlásili. Oba si od počátku netajili, že by už rádi měli dítě. Milan neotálel a po tři čtvrtě roce požádal Evu o ruku.

„Všechno bylo v pořádku, sedělo to a já prostě nechtěl být bez ní,“ vysvětluje tento krok Milan. Prstýnek v duchu Pána prstenů jí dal doma při večeři a Eva bez váhání souhlasila.

Na předsvatební cestu vyjeli do Izraele, který si Eva už dříve zamilovala. Dovolená v neklidném regionu pro jejich vztah představovala zatěžkávací zkoušku plnou úskalí, která dopadla dobře. „Milan se o mě hodně staral, neustále s sebou nosil termosku se studenou vodou, abych nebyla dehydratovaná,“ culí se Eva.

Sňatek uzavřeli po třinácti měsících od seznámení, dcera se narodila rok po svatbě. Z pozdního rodičovství obavy neměli, ale připouštějí, že úplná legrace to ve skutečnosti nebyla: „Je to velký boj a velká únava, ale jsem šťastná, že našeho bobánka máme,“ říká Eva.

Speed dating oba doporučují nesmělým povahám, pro které může být seznamování složitější, a zájemcům radí, aby na akci šli s pravdou ven a bez přetvářky. „Víte, že ostatní tam přišli se stejným úmyslem - a to je uklidňující,“ uzavírá.

„Na speed dating jsem chodil už před dvaceti lety, kdy se u nás poprvé objevil,“ vybavuje si Petr akce pořádané již zesnulým hercem Jaroslavem Šmídem, načež mu do řeči se smíchem skočí Jana: „To je dobrý! Konečně se o Petrovi něco dozvím, já se totiž na minulost radši moc neptám.“

„Tip a dobré reference na agenturu Žwakových jsem dostala od klientky. Líbilo se mi, že je to anonymní a za večer poznáte více protějšků. Nemám moc času nazbyt a nechtěla jsem si s nikým psát. Jsem emoční typ a dám na první dobrou.“

„Většina z tuctu mužů, kteří tam ten večer byli, vypadala usedle. Mluvili formálně a ničím mě neoslovili.“ V polovině akce přišla pauza, Jana byla vyčerpaná a rozhodnutá odejít, ale cítila se provinile vůči zbylým, kteří už do seznámení investovali čas i peníze. Zůstala a vyplatilo se jí to.

„Pak přišel Petr. Dřevěné korále, v uchu náušnice a výraz kluka. Ulevilo se mi, měla jsem pocit, že ho dobře znám. Řekla jsem mu: Konečně někdo normální! A to se mu prý líbilo. Mně se zase líbila jeho pleš, pro které mám slabost. “

Sympatie byly oboustranné, Janu si zaškrtnul jako jedinou. Ta po skončení akce spěchala domů, Petr ji však zastavil s prosbou 0 kontakt. „Moderátor nás zahlédl, jak si vyměňujeme telefonní čísla, a prohlásil: Ta Jana, to je výhra! Ale někdy si nejsem jistý, jestli spíš neřekl: Jana? No to je teda výhra,“ žertuje s tím, že dodnes ji má v mobilu uloženou coby „Jana výhra“.