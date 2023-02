Chcete být stále perfektní? Opatrně, může vás to zničit

Naučte se brát svůj perfekcionismus jako něco, co prostě nezměníte. I když je to někdy těžké a ostatní lidé můžou mít pocit, že otravujete nebo zdržujete, případně vás považují za neurotické a obsesivní. Svou potřebu krásy, hloubky, komplexnosti a akurátnosti nepotlačujte. Na to, co je pro vás podstatné, si udělejte čas. Ať už je to pěstění vzácné květiny, výběr těch nejlepších slov na závěr školní eseje, nebo jenom ta správná kombinace barev ve vaší kuchyni.