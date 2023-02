Když jste se v životě dostali do nějaké nepříjemné situace, jak jste se s ní vypořádali? Nadávali jste v duchu sami sobě, že jste udělali naprostou hloupost, které šlo zabránit? Cítili jste se provinile a ve své vině jste se dlouho utápěli a litovali se?

„Útěchou vám může být, že podobných chyb se dopouštějí mnozí, stejně jako se mnozí potýkají s výčitkami a vlastní vinou a sebezapřením. Jenže takové chování je kontraproduktivní, pokud chcete udržet dlouhodobě zdravý vztah sami se sebou. Dlouhodobé tresty vlastní osobě nikdy nedělají dobrotu,“ vysvětluje na svém blogu odbornice na vztahy Susan Kulakowskiová.

Místo žalu, výčitek a lítosti radí zaměřit se na několikakrokový proces, který vám pomůže se posunout od nepříjemných emocí zpět do života, stejně jako se z nich poučit.

Přijměte, co se stalo

Omluva sobě samému začíná stejně jako každá jiná upřímná omluva. Uvědomte si, co se přesně stalo, buďte konkrétní, pokud jde o činy. Posuďte celou věc s rozvahou. Jednali jste nějakým způsobem, to už nezměníte. Uznejte to.

Uvědomte si, jak se cítíte

„Pokud provedete něco, co vám samotným vadí, cítíte se určitě špatně. Jenže cítit se špatně je moc obecné – zkuste to konkretizovat. Cítili jste se rozzlobení, frustrovaní, bylo vám zle od žaludku? Abyste se mohli omluvit sami sobě a přijmout takovou omluvu, musíte vědět, za co přesně se omlouváte. Stejně jako když se omlouváte někomu jinému,“ tvrdí odbornice.

Přijměte svou vlastní omluvu

„Přijměte svou omluvu a odpusťte si, že jste něco pokazili – chovali se prostě jako člověk. Je nepravděpodobné, že by sebeodpuštění bylo okamžité – nikdo se neumí okamžitě omluvit ani neumí omluvu ihned přijmout, a to ani když se omlouvá sám sobě. Je to proces, kterému musíte dát čas,“ popisuje odbornice.

Vsaďte na uzdravující modlitbu

I když už jste si odpustili, nebo na tom stále ještě pracujete, zkuste si opakovat i tzv. Ho’oponopono – havajskou techniku odpuštění. Jde o proces přijetí odpovědnosti, prosby o omluvu, odpuštění a přijetí odpuštění. Tu lze praktikovat prakticky kdykoli – když jste někým zraněni nebo jste tím, kdo zranil, či v případě sebeomluvy zastáváte obě strany.

Uznejte, že můžete chybovat

Uvědomte si a přijměte, že jste jen člověk – se všemi úspěchy i neúspěchy, které k životu patří. Každý ve své minulosti najde řadu chyb. Stejně jako udělá jistě nejednu další i v budoucnu.

„To, co nás dělá silnými, je fakt, že si dokážeme uvědomit, že chybujeme, a odpustit si to. Jakkoli je takový proces nepříjemný, umožňuje obnovit vztahy – s jinými, ale i se svým vlastním já,“ uzavírá Kulakowskiová.

