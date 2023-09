Recepty na slavné a oblíbené dorty

Placky pečte v troubě při 190 °C do zlatova necelých 10 minut (při pečení se obvykle rozpadnou, vrstva se sestaví z kousků).

Krém: V hrnci s nepřilnavým dnem rozmíchejte žloutky, mouku, cukr a škrob do hladka, přidejte semínka vanilky a mléko a za stálého míchání vařte zvolna do zhoustnutí, dbejte na to, aby se krém nepřipálil a žloutky nesrazily.