Jak ochránit děti před obezitou

Odborníci ale také upozorňují, že rodiče dětí s nadváhou problém často zlehčují, vždyť „jen trochu přibralo“. A zavírat oči dokážou i před zjevnou obezitou. Účinně pomoci mu ale mohou jen oni, dítě to samo nedokáže.

V Česku žije přes 2,1 milionu dětí a z toho téměř 10 % má nadváhu a další 16 % je obézních. Když to sečteme, velký či ještě větší problém s váhou má každé čtvrté dítě. Přitom ještě na začátku 90. let minulého století u nás bylo 7 % dětí s nadváhou a pouze 3 % s obezitou.

„Za třicet let se změnil způsob života a trávení volného času. Děti se nehýbou, sedí hodiny u počítačů, nehrají si venku. Dříve když dítě něco provedlo a dostalo tzv. zaracha, tak týden nesmělo po škole ven. A to byl trest. Dnes když chcete dítě potrestat, vypnete mu wi-fi, seberete chytrý telefon a pošlete ho ven,“ konstatuje Jan Boženský, primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice a předseda pediatrické sekce České obezitologické společnosti JEP.

Také covidová pandemie a domácí škola sehrály zásadní roli v nárůstu dětské obezity v minulých letech. Žáci a studenti přišli o běžné cesty do školy i sportovní kroužky a celý den proseděli u počítačů s ledničkou a spíží na dosah ruky.

Kolik kilogramů by mělo dítě správně vážit? A kdy už se potýká s nadváhou nebo obezitou? To závisí na věku, pohlaví, výšce a váze. Jak je na tom, můžeme určit pomocí tzv. percentilových grafů.

Ty lze snadno vyhledat na internetu, případně vám je poskytne dětský lékař. Pod 90. percentilem má dítě standardní tělesnou hmotnost, od 90. do 97. percentilu má nadváhu, nad 97. percentilem se pak jedná o obezitu. Nejvíce dětí, které jsou ohroženy nadváhou a obezitou, je ve věkových skupinách 11 a 13 let.

Na fakt, že má potomek kila navíc, by měl upozornit rodiče i praktický dětský lékař při každoroční kontrole. Má o dítěti pravidelné záznamy, i on provádí srovnání pomocí percentilových grafů.

„Léčíme obézní děti, které váží o 50 či 60 kilo víc, než by měly. Jsou shrbené, bolí je záda, zadýchávají se, mají změny na kloubech. Já jim vždy říkám, zkuste si dát na záda batoh s padesáti kily a choďte s ním celý den. To nosíte na sobě navíc. A to jsou třeba jedenácti-dvanáctileté děti,“ popisuje prim. Jan Boženský.