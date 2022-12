Západ chce Rusko roztrhat na kusy, tvrdí Putin

Na otázku, zda existuje určitá „nebezpečná linie“, Putin poznamenal, že je přesvědčen o správnosti zvolené cesty. „Nemyslím si, že je to tak nebezpečné. Domnívám se, že jednáme správně. Chráníme naše národní zájmy, zájmy našich občanů, našich lidí. My prostě nemáme jinou možnost, než chránit naše občany. Ale jsme připraveni jednat se všemi účastníky tohoto procesu o přijatelných řešeních, ale je to jejich věc, nejsme to my, kdo odmítá vyjednávat, ale oni,“ prohlásil Putin. V rozhovoru tvrdí, že se Rusko vždy snažilo vyřešit všechny spory mírovou cestou, prostřednictvím jednání.