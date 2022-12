Zvýšíme vám daně, vzkázala Státní duma Rusům v zahraničí

Státní duma připravuje návrh zákona, který by zvýšil výši daní pro Rusy, kteří po zahájení invaze na Ukrajinu odešli do zahraničí. Píše o tom agentura TASS s odvoláním na předsedu Státní dumy Vjačeslava Volodina. Ti, kteří odešli, by měli pochopit, že většina ruské společnosti „jejich čin nepodporuje“.

Foto: Profimedia.cz Vjačeslav Volodin

Článek „Jsou tací, kteří se domnívají, že je nutné dát výhody těm, kteří opustili naši zemi, aby se vrátili zpět. To je špatně. Je správné, aby se všem, kteří opustili Rusko, zrušily výhody a zavedla se pro ně zvýšená daňová sazba. Pracujeme proto na změně legislativy,“ uvedl Volodin na svém telegramovém účtu. Podle něj by ti, kteří odešli, měli pochopit, že většina ruské společnosti „nepodporuje jejich čin a chápe ho tak, že zradili svou zemi, příbuzné a přátele“. „Ti, kteří odešli, nejenže pracují na dálku v ruských společnostech, ale také využívají všech výhod, které jim naše země v souladu s legislativou poskytuje,“ dodal Volodin. Posvítí si na oligarchy? Americký Institut pro studium války v této souvislosti upozorňuje, že ruské bezpečnostní síly mohou připravovat půdu pro znárodnění majetku oligarchů, kteří nepodporují invazi na Ukrajinu. Své tvrzení opírají o prohlášení finančníka Jevgenije Prigožina, zakladatele nechvalně proslulé Vagnerovy skupiny. Ten se účastnil v sobotu v Petrohradě pohřbu jednoho ze žoldáků a tam se nechal slyšet, že by Rusko mělo zkonfiskovat majetek elitám, které „ignorují nebo nepodporují zvláštní vojenskou operaci ze strachu, že ztratí svůj privilegovaný životní styl“. Analytici se domnívají, že Prigožin může takové populistické výroky využívat ke zvýšení své autority v ruské společnosti nebo k prosazení tvrdších znárodňovacích opatření. Ruský prezident Vladimir Putin již dříve kritizoval některé oligarchy a prohlásil, že „Rusové, kteří nemají žádné spojení se zemí, představují pro Rusko nebezpečí“. Ruský soud nařídil zabavení Děripaskova hotelového komplexu, píše americký deník Zahraniční