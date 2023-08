Za výroky o Krymu pohrozil ukrajinský velvyslanec Sarkozymu trestním stíháním

„Nepřekvapilo by mě, kdyby se generální prokurátor Ukrajiny zajímal o tato (Sarkozyho) prohlášení, aby zjistil, zda existují prvky zakládající trestný čin,“ řekl Omelčenko francouzskému listu Ouest France , který je nejčtenějším frankofonním deníkem na světě.

Jakékoli náznaky, že uznané mezinárodní hranice mohou podléhat změnám, by podle Omelčenka mohly mít bumerangový efekt, a to nejen na Ukrajině. Je zajímavé pozorovat, že prohlášení podobná těm, která učinil Nicolas Sarkozy, zazněla i jinde v Evropě, dodal ukrajinský velvyslanec.

„Pro nás je to synchronizovaná komunikační operace. Vidíme, že tyto (Sarkozyho) poznámky se shodovaly s výroky stejného typu jinde v Evropě,“ řekl Omelčenko bez dalšího upřesnění.

Sarkozy v rozhovoru pro Le Figaro mj. řekl, že návrat Krymu Ukrajině je iluzorní, protože většina obyvatel poloostrova se považuje za Rusy. K budoucnosti Ukrajiny Sarkozy uvedl, že by měla zůstat neutrální. „Je spojnicí mezi Západem a Východem, má poslání mostu mezi Evropou a Ruskem, a tak by to mělo zůstat,“ řekl dále bývalý francouzský prezident.