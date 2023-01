V ruských regionech „naléhavě doporučují“ úředníkům, aby nejezdili do ciziny

Gubernátor Vologdské oblasti Oleg Kuvšinnikov v pondělí „důrazně doporučil“ poslancům oblastního sněmu a svým podřízeným, aby se „zdrželi cest do cizích zemí“.

Všichni úředníci a zákonodárci by podle gubernátora měli věnovat veškerý svůj čas podpoře těch, kteří si to nejvíce zaslouží, tedy rodákům z Vologdské oblasti, kteří aktuálně válčí ve „speciální vojenské operaci“, jak Rusko nazývá svou válku proti Ukrajině.

Kommersant připomněl, že během novoročních prázdnin se hned dva oblastní poslanci dostali do řečí kvůli zahraniční dovolené. Nejprve se bezpartijní poslanec Maxim Vasiljev pochlubil videem z Mexika, pak si Dolženko nadělal kritiky svými „selfie“ z Dubaje.

Cesty do zahraničí vzápětí kritizoval místopředseda ruského senátu, tajemník vládní strany Jednotné Rusko Andrej Turčak, který jednoho z provinilců označil za exkrement - jen vulgárněji - a vyzval jej, aby složil poslanecký mandát, zatímco druhému slíbil, že jej vyžene ze strany.

Vasiljev rezignovat odmítl a u Dolženka se ukázalo, že není členem strany, podotkl Kommersant. Minulý týden server The Insider upozornil, že Dolženko se během exotické dovolené vyfotil ve společnosti dcery ruského ministra obrany. Ale postih Xenije Šojguové nikdo nežádal.

Po této epizodě začala v mnoha regionech kampaň, která má činitele donutit zříct se oddychu v cizině. Gubernátor Uljanovské oblasti Alexej Russkij, který je z řad opozičních komunistů, podepsal nařízení „o specifikách cest za hranice Ruské federace v době konání speciální vojenské operace“, které doporučuje vystříhat se cest do zahraničí.

Gubernátorův spolupracovník Alexej Preobraženskij vysvětlil, že oficiálně nelze zakázat cesty úředníků a poslanců do zahraničí, protože na to regionální úřady nemají pravomoci. Ale „všichni chápou, co znamená toto doporučení“.