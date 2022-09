Ukrajina bude na jednotném trhu EU i v roamingové zóně

Ukrajina by mohla být zahrnuta do roamingové zóny EU. Při čtvrteční návštěvě Kyjeva tuto otázku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským probrala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zároveň avizovala přístup Ukrajiny do evropského jednotného trhu.

Foto: Valentyn Ogirenko, Reuters Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v Kyjevě setkala s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským.