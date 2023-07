Tálibán v tichosti zrealizoval největší protidrogovou operaci v historii lidstva

Afghánistán je největším producentem opia na světě. V provincii Hílmand odkud do světa proudí čtyři pětiny jím vypěstované suroviny pro výrobu heroinu, se Tálibům podařilo srazit rozlohu obdělávaných makových polí z 320 tisíc akrů na 2,5 tisíce.

Podle britského deníku The Telegraph to dokládají satelitní snímky.

„Pokud se zásoby heroinu (u mafie) výrazně sníží – a k tomu může dojít příští rok – do oběhu se dostane hodně fentanylu. To povede k většímu počtu úmrtí. Protože u fentanylu platí, že první dávka může být i poslední,“ cituje britský list The Telegraph Harryho Shapira, experta na drogovou problematiku z organizace DrugsWise.