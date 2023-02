Ameriku zaplavuje zombie droga tranq. Závislí hnijí zaživa

„Dáte si a další věc, kterou si uvědomíte, je, že se vzbudíte s dírami různě na kůži. Udělaly se mi všude. Nejen poblíž místa vpichu (kde je to obvyklé),“ cituje web filadelfské televizní stanice WPIX 48letou Janette, uživatelku drog, která se pohybuje na nechvalně známé Kensington Avenue.

Dealeři ho přimíchávají do heroinu, protože je výrazně levnější a mnohem účinnější. Začalo to v Portoriku a šíří se jako epidemie po celém východním pobřeží Spojených států.

Brooo, what’s happening in the USA🙆🏽‍♂️💀? pic.twitter.com/hUJCjZ5Xlx

„Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, co by mohlo situaci kolem fentanylu, nejsmrtonosnější pouliční drogy moderní historie, ještě zhoršit - máme pro vás odpověď. Je to ´tranq´. Uživatele mění v oživlé mrtvoly, z jejichž těl doslova odpadává maso,“ uvádí svou reportáž z Filadelfie, kde už xylazine vytlačil heroin a fentanyl z 90 % pouličního trhu, televizní stanice Fox News.