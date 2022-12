Droga, jejíž smrtelná dávka se vejde na hrot tužky, už zabíjí ve velkém

Problém s opioidem fentanyl řeší americké úřady neúspěšně již několik let. Jeho množství na trhu neustále narůstá. V letošním roce zkonfiskovaly tak velké množství syntetického opioidu fentanyl, že by to mohlo zabít každého Američana. Oproti roku 2021 se jedná o více než dvojnásobek. S odkazem na americkou Agenturu pro potírání narkotik (DEA) o tom ve středu informuje zpravodajský web BBC.

Foto: Profimedia.cz Fentanyl zabavený letos v dubnu Úřadem šerifa kalifornského okresu Alameda

Fentanyl, který může být až 50krát silnější než heroin a 100krát silnější než morfin, je podle DEA nejsmrtelnější drogovou hrozbou v USA, kam se pašuje převážně z Mexika. DEA tvrdí, že letos odhalila 379 milionů potenciálně smrtících dávek fentanylu. Taková dávka se podle BBC může vejít na špičku tužky. DEA uvádí, že letos zabavila přibližně 4,5 tuny fentanylu a 50,6 milionu fentanylových tablet, jež měly tvarem připomínat různé léky proti bolesti, které jsou v USA k dostání na předpis. Většinu z těchto drog podle DEA vyrobily kartely Sinaloa a Jalisco v tajných továrnách v Mexiku a použily k tomu chemikálie získané z Číny. DEA v této souvislosti uvedla, že její hlavní prioritou je tyto drogové kartely porazit. V loňském roce na předávkování drogami zemřelo více než 100 tisíc Američanů. Dvě třetiny z těchto úmrtí jsou přičítána právě fentanylu. Letos zkonfiskované množství by podle DEA stačilo k usmrcení všech 330 milionů obyvatel USA. Kromě fentanylu DEA letos zabavila také značné množství metamfetaminu, heroinu a kokainu. Dotykem fentanyl nezabíjí Problém fentanylu řeší USA již několik let. Nebezpečí předávkování je enormní, popis jeho zabijácké účinnosti však vedl k rozšíření řady zavádějících informací natolik, že se na sociálních sítích již několik let objevují videa policistů, kteří zkolabovali po pouhém kontaktu s drogou. Naposledy se takový případ odehrál minulý týden ve floridském městě Tavares. Kontaktem s kůží však fentanyl otravu způsobit nemůže. Ani prášek, ani pilulky se do kůže nevstřebají. Jedinou výjimkou je speciální fentanylová náplast sloužící jako analgetikum, i tam ale vstřebání dávky trvá hodiny. Jeho nebezpečí spočívá v nadměrném orálním požití či v přimíchání látky například od heroinu. Informace o tom, jak malé množství látky stačí k usmrcení člověka ale vedou k tomu, že si policisté spojí tuto informaci s účinností jiných jedovatých látek, které se dokážou vstřebat kůží. Kolapsy po kontaktu s fentanylem jsou pak způsobeny nervovým zhroucením vyvolaným stresem. Policejní stanice přesto tato videa sdílejí, aby zdokumentovaly nebezpečnost fentanylu.