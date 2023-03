Stockholmu došla trpělivost, po výhrůžkách jde ruský velvyslanec na kobereček

„Po přistoupení Finska a Švédska se celková délka hranice mezi Ruskem a NATO téměř zdvojnásobí. Pokud si někdo stále myslí, že to nějak zlepší bezpečnost Evropy - buďte ujištěni, noví členové nepřátelského bloku se stanou legitimním cílem ruských odvetných opatření, včetně opatření vojenské povahy,“ píše se v prohlášení velvyslance Viktora Tatarinceva uveřejněném v úterý na Facebooku.

Vstupem do NATO dělá Švédsko podle velvyslance „krok do propasti“. Ruský diplomat tvrdí, že po vstupu bude Švédsko finančně a také vojensky povinno sloužit zájmům jiných lidí po celém světě. „Sponzorování kyjevského režimu a podpora protiruských sankcí to už Švédové poznali ve svých peněženkách: bezprecedentní inflace, rostoucí ceny, znehodnocení národní měny,“ píše v prohlášení.