Rusko pozastavuje účast v jaderné dohodě z Prahy

Putin podle listu The Financial Times řekl, že by Rusko nemělo dovolit zemím NATO provádět inspekce ruského jaderného arzenálu, a obvinil Severoatlantickou alianci, že pomáhá Ukrajině při útocích na ruské základny, kde je rozmístěna část ruských sil jaderného odstrašení.

„Naše vztahy se zhoršily a je to zcela a jasně vina USA,“ řekl Putin. Dodal, že Rusko smlouvu nevypovídá, ale nenavrhl žádnou možnost, že by se mohly obnovit inspekce, které tato smlouva garantuje.

Spojené státy uvedly už v lednu, že Rusko nedodrželo podmínky smlouvy, když selhala jednání o obnovení inspekcí, které byly pozastaveny kvůli pandemii covidu.

Putin podepsal prodloužení platnosti smlouvy o odzbrojení Evropa

Putin pohrozil jaderným testem

Putin pohrozil, že se musí Rusko připravit na provedení jaderných zkoušek. Test by však provedlo pouze v případě, že by ho udělaly Spojené státy: „Jestliže USA provedou testy, tak to uděláme taky. Nikdo by neměl mít iluze, že lze zničit globální strategickou paritu (sil).“

Rusko už dříve pohrozilo, že rozhovory o smlouvě, která po prodloužení platnosti vyprší v roce 2026, nebudou obnoveny, dokud Západ nebude souhlasit s komplexními rozhovory o Ukrajině bez účasti Kyjeva, což USA označily za nepřijatelné.

Smlouvu New Start podepsali 8. dubna 2010 v Praze americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medvěděv. V platnost vstoupila 5. února 2011. Původně měla platit deset let, ale po nástupu Joea Bidena se obě strany rozhodly prodloužit ji o pět let.

Foto: Profimedia.cz Někdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv s tehdejším prezidentem USA Barackem Obamou po podpisu smlouvy New Start 8. dubna 2010 v Praze

Smlouva omezuje počet jaderných hlavic na 1550 a počet odpalovacích zařízení a nosičů včetně bombardérů na 800. Strategické bombardéry zahrnuté do smlouvy Rusko používá při útocích na Ukrajinu, kdy z nich odpaluje střely s plochou dráhou letu. Ukrajinci provedli několik útoků na základny těchto bombardérů, jako je Engels 2, přičemž několik letadel bylo poškozeno.

Rusy zaskočily ukrajinské útoky na letiště. Škody jsou těžko nahraditelné Evropa