Rusko je stát podporující terorismus, rozhodli europoslanci

„Běží to po pracovních skupinách. Začali jsme se bavit o tom, jestli vedle dlouhodobých způsobů by se nemělo přijít s něčím dřív. Snažíme se najít nějakou rychlou proceduru, která by vedla k tomu, že i lidé v Rusku by lépe chápali. Není to tak úplně jednoduché, ale v dnešní době, kdy Rusko tak brutálně ničí infrastrukturu Ukrajiny, tak by bylo potřeba poslat vzkaz, že to zaplatí,“ vysvětlil Novinkám europoslanec.